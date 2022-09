Slovenke in Madžarke so si razdelile plen

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na pripravljalni tekmi v Celju igrala neodločeno z Madžarsko 22:22 (12:9). Slovenke bodo drugo medsebojno tekmo z vzhodnimi sosedami v okviru tedna Evropske rokometne zveze (EHF) igrale v soboto ob 17.30 v ljubljanski dvorani Stožice.

Na današnji tekmi v dvorani Zlatorog sta bili v slovenski izbrani vrsti, ki je nastopila brez poškodovane Ane Gros, najbolj učinkoviti Tjaša Stanko in Tamara Mavsar, obe sta dosegli po pet golov. Nina Zulić je prispevala štiri, Tina Klemenčič, Barbara Lazović in Tija Gomilar Zickero po dva, Elizabeth Omoregie in Maja Svetik pa po zadetek.

EP novembra v Sloveniji

Za izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića sta tekmi proti Madžarkami v tem tednu zadnja preizkusa znanja pred sklepnimi pripravami za evropsko prvenstvo, ki bo med 4. in 20. novembrom v Sloveniji, Severni Makedoniji in Črni gori. Slovenke se bodo v prvem delu evropskega prvenstva v Celju pomerile z Dankami, Švedinjami in Srbkinjami.