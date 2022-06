Slovenke k tekmicam, s katerimi se bodo srečale na EP

V Ljubljani se je danes zbrala ženska članska rokometna reprezentanca, ki bo pred odhodom na počitnice opravila še zadnji sklop priprav na novembrsko evropsko prvenstvo v tej sezoni. Izbranke Dragana Adžića ta četrtek ob 19. uri v Horsensu čaka tekma z Dansko.

Slovenski selektor je na zbor povabil širši nabor trenutno razpoložljivih igralk, na katere računa na največjem ženskem športnem dogodku v zgodovini samostojne Slovenije. Na zbor so tako prispele tudi nekatere rokometašice, ki so pomemben član slovenske vrste, a trenutno še opravljajo rehabilitacije po poškodbah.

Uvodni dan v slovenski prestolnici bo namenjen predvsem ekipnim aktivnostim izven parketa. Del ekipe bo sicer opravil tudi trening. Že v sredo se bo nato 14 igralk podalo na Dansko, kjer jo dan kasneje čaka obračun z eno najboljših reprezentanc na svetu.

Bronasti reprezentanci z decembrskega svetovnega prvenstva v Španiji se bodo zoperstavile krilne igralke Tamara Mavsar, Ema Abina, Tija Gomilar Zickero in Alja Varagić, zunanje igralke Ana Abina, Elizabeth Omoregie, Nina Zulić in Ana Gros, krožne napadalke Valentina Klemenčič, Nataša Ljepoja in Aneja Beganović ter vratarki Amra Pandžić in Branka Zec.

Na zbor so bile še vabljene Živa Čopi, Manca Jurič, Tjaša Stanko, Maja Svetik, Tajda Tripković, Maja Vojnovič, Urša Zelnik, Nina Žabjek in Barbara Lazović.

Preizkus proti Dankam bo nov korak na poti priprav na žensko evropsko prvenstvo, ki ga bo jeseni Slovenija gostila skupaj s Severno Makedonijo in Črno goro. Slovenke bodo uvodoma nastopale v Celju, kjer se bodo v skupini B uvodoma zoperstavile prav Dankam, nato pa jih čakata še tekmi s Švedsko in Srbijo.

Slovenija in Danska sta se srečali leta 2018 v Celju. FOTO: Mavric Pivk

»Reprezentančni zbor ob koncu sezone je odlična priložnost, da se spoznamo z novo odlično reprezentanco, proti kateri se bomo pomerili tudi v skupinskem delu evropskega prvenstva. Tokratna akcija bo služila kot uvod v pripravljalno obdobje pred novo sezono. Zelo pomembno je, da ga dekleta opravijo najbolje v karieri, da bi bila na prvenstvu konkurenčna in uspešna v svojih klubih,« pričakuje slovenski selektor Adžić.

»Časovno obdobje je nekoliko tvegano z vidika poškodb, a verjamem, da bo zasedba ostala zdrava. Nadejam se, da bomo dobili veliko povratnih informacij o Danski, ki nam bodo koristile za pripravo na naš obračun v novembru,« je še dodal selektor.

Slovenska vratarka Branka Zec je dopolnila selektorja z besedami: »Potovanje na Dansko je zelo dobrodošlo, saj bomo tam opravile kakovosten trening in odigrale tekmo, ki bo pokazala, kje so naše pomanjkljivosti. Tako se bomo lahko bolje pripravile na prihajajoče evropsko prvenstvo v Sloveniji.«