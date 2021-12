Slovenke po zmagi nad Črnogorkami drevi s Francozinjami

Slovenke so z odliko opravile svojo prvo nalogo na svetovnem prvenstvu v Španiji. Na petkovi uvodni tekmi skupinskega dela je naša izbrana vrsta po sijajni predstavi zanesljivo premagala Črno goro z 28:18. Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića so na uvodni tekmi letele po igrišču, z disciplinirano in poletno predstavo pa dosegle eno največjih zmag na svetovnih prvenstvih.

Že v nedeljo jih čaka nova zahtevna preizkušnja, na nasprotni strani jim bodo letošnje olimpijske prvakinje iz Tokia ter dvakratne svetovne prvakinje iz leta 2003 in 2017 ter evropske prvakinje iz leta 2018. Francozinje so na Pirenejski polotok prišle kot prve favoritinje, svojo moč pa so potrdile že na prvi tekmi, ko so Angolke premagale s 30:20.

»Vedno je veliko zadovoljstvo, da lahko igraš proti olimpijskemu prvaku. Želim si, da bi tako to doživela tudi naša dekleta. Slovenska reprezentanca ima proti francoskim tekmicam tako pozitivne kot negativne izkušnje. Tudi sam sem se v preteklosti vedno z veseljem pripravljal na njih. Verjamem, da lahko nekatere slabše stvari v naši igri proti Črnogorkam popravimo,« pred tekmo pravi selektor Adžić.

»Prepričan sem, da imamo še ogromno rezerv. Prva tekma je bila za nas zelo pomembna. Z dobro energijo in motiviranostjo smo izničili slabše stvari, a moramo narediti vse, da število teh proti olimpijskim prvakinjam, ki so tudi glavne favoritinje za naslov tu v Španiji, ne le proti nam, zmanjšamo in ostanemo konkurenčni. Želim si, da odigramo tekmo na dobri ravni,« je dodal selektor.