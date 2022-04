Slovenke popravile vtis v Črni gori

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na svoji zadnji, šesti tekmi pokala EHF v Podgorici izgubila proti Črni gori s 30:34 (15:18) in pokazala boljši obraz kot v četrtek v Ljubljani, kjer je bilo 28:33.

Slovenija je tako doživela četrti poraz v pokalu Evropske rokometne zveze (EHF). To tekmovanje je namenjeno reprezentancam, ki ne nastopajo v kvalifikacijah za letošnje evropsko prvenstvo med 4. in 20. novembrom v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji.

Dragan Adžić: »Podobno kot po koncu reprezentančnega tedna v Skopju me obdaja občutek, da je bila tokratna akcija za našo reprezentanco znova izredno koristna. Tekmice so nam delale precej težav in zadajale izzive, kar je za nas zelo dobro. Brez tega se ne bi mogli pripraviti na nekaj tako velikega, kot nas čaka novembra. Velika večina naše ekipe je v Podgorici prvič v karieri igrala v takšnem vzdušju. Na tej tekmi smo znova razširili bazo rokometašic, do konca pa bomo to skušali zaokrožiti na poletnih sredozemskih igrah ter na prihodnjih reprezentančnih akcijah, ko se bomo merili z Dankami in Madžarkami. Skozi te preizkuse bomo tudi izluščili med 16 in 18 igralk za evropsko prvenstvo. Po četrtkovi tekmi v Ljubljani sem lahko s prikazanim v Podgorici zelo zadovoljen.«

Slavila je branilka evropskega naslova Norveška, ki je danes v okrnjeni zasedbi še drugič v nekaj dneh zanesljivo ugnala Severno Makedonijo (32:27). S popolnim izkupičkom 12 točk je Norveška končala na vrhu, Črna Gora je s štirimi zmagami in osmimi točkami druga, Slovenija je tretja po dveh zmagah in štirimi točkami proti Severni Makedoniji, slednja pa je na dnu brez točk.

Slovenke so izgubile za štiri gole. FOTO: Voranc Vogel

Slovenska reprezentanca je danes nastopila brez nekaterih nosilk Krima Mercatorja, ki so začele priprave na četrtfinalni obračun lige prvakinj. Črnogorec na klopi slovenske izbrane vrste Dragan Adžić tako danes ni mogel računati na Ano Gros, Tjašo Stanko, Nino Žabjek in Natašo Ljepoja, igrala pa ni niti povratnica v reprezentanco Tamara Mavsar.

Črna gora : Slovenija 34:30 (18:15) Bemax Arena, gledalcev 2000, sodnici: Mikelič in Paradina (Hrvaška). Črna gora: Rajčić, Radičević 11 (2), Pletikosić 1 (1), Mugoša, Ujkić, Ašanin 1, Čorović, Premović 3 (2), Brnović 2, Batinović, Ramusović 1, Raičević 3, Pavičević 4, Kepić 2, Grbić 6, Vukčević; Slovenija: Vojnović, Pandžić, Klemenčič 2, Matavs, Omoregie 1, A. Abina 3, Zelnik 1, Mrmolja 2, Zulić 1, Varagić 9 (1), Čopi 1, Tripkovič, Beganović 4, Gomilar Zickero 2, E. Abina 4, Kramar; sedemmetrovke: Črna gora 5 (5), Slovenija 1 (1); izključitve: Črna gora 6, Slovenija 12 minut.

Slovenke so kljub okrnjeni zasedbi dvoboj dobro odprle in tudi po zaslugi odličnih obramb Maje Vojnović hitro povedle s štirimi goli prednosti v prvem delu polčasa (5:1; 6:2; 7:3). Nato so domačinke strnile vrste in v 21. minuti izenačile na 10:10, vseeno pa so na odmor Adžićeve varovanke odšle s prednostjo treh golov.

Slovenske rokometašice so v drugi del krenile dobro in do 22:20 še držale vajeti igre in rezultata v svojih rokah, nato pa je sledil nekajminutni juriš domačink, ki so z delnim izidom 7:0 povedle za pet golov.

Alja Varagić se je izkazala z devetimi goli. FOTO: Uroš Hočevar

To je presekalo slovensko izbrano vrsto, ki se ji po zaostanku sedmih golov ni več uspelo povsem približati razpoloženim Črnogorkam. Te so na koncu sicer malce popustile, Slovenke pa le še ublažile poraz.

V slovenski reprezentanci je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Alja Varagić z devetimi goli, po štiri sta dodali Aneja Beganović in Ema Abina. Pri domačinkah je blestela Jovanka Radičević z 11 goli.

Alja Varagić: »Vtis po tekmi je dober, zlasti po zaslugi prvega polčasa. Pokazale smo, da se lahko kljub oslabljeni zasedbi povsem enakovredno kosamo s Črnogorkami oziroma smo tudi boljše. Morda nam je manjkalo nekaj boljše igre v obrambi. Tu vidim še možnosti za napredek. Pokazale smo, da lahko Slovenija igra rokomet s katerimi koli tekmicami.«

V tem ciklu tekem je Slovenija v Ljubljani pred tremi dnevi izgubila proti Črnogorkam z 28:33. V drugem ciklu je dvakrat slavila proti Makedonkam (27:20; 29:28), v prvem pa obakrat izgubila proti Norveški (21:26; 17:29).