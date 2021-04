Slovenke z nogo in pol na španskem mundialu

Dragan Adžić se bo rad spominjal prve tekme v vlogi selektorja slovenskih rokometašic. Islandijo so na prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu premagale z -:-. Sredina povratna tekma na Islandiji bo predvidoma zgolj formalnost.



Pri Slovenkah je manjkala najboljša strelka Ana Gros, saj Adžić ni hotel tvegati z rahlo poškodovano kapetanko. Na voljo tudi ni imel Nine Zulić, ki je bila okužena s koronavirosom, in mlade krožne napadalke Valentine Klemenčič, ki je bila operirana na rami. Kmalu je ostal brez prve vratarke Branke Zec, ki se je poškodovala.



Ampak razlika v kakovosti je bila velika. Povratnici v izbrano vrsto Liza Omoregie in Barbara Lazović sta pokazali, da sta zlata vredni okrepitvi, potem ko sta s CSM Bukarešto izpadli iz lige prvakinj, sta bili gonilni sili Slovenk. V vratih pa je Branko Zec odlično zamenjala Amra Pandžić, ki je zbrala 14 obramb (52 %).



Še boljša kot napad, v katerem je z devetimi goli blestela Omoregijeva, je bila obramba, ki je tekmicam dovolila samo 14 golov.



Slovenke so na pragu uvrstitve na SP, ki ga bo decembra gostila Španija. To bi bil zanje tretji zaporedni nastop na zboru najboljših ekip planeta.



Slovenija : Islandija 24:14

