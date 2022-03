Slovenska kroglica v prvem bobnu

Jutri ob 18. uri bodo v Berlinu opravili žreb kvalifikacijskih skupin za evropsko prvenstvo v rokometu, ki ga bo leta 2024 gostila Nemčija. Za 20 vstopnic se bo potegovalo 32 reprezentanc, tudi Slovenija, ki jo je Evropska rokometna zveza zaradi preteklih dosežkov uvrstila v prvi jakostni boben.

Reprezentance bodo razporedili v osem skupin, na euro 2024 se bodo uvrstile po dve najboljši ter še štiri tretjeuvrščene na podlagi rezultatov proti prvima dvema. Ker Rusija in Belorusija ne bosta smeli sodelovati zaradi vojne v Ukrajini, sta prazni mesti zapolnili Gruzija in Luksemburg. Na EP so poleg gostiteljice uvrščene branilka naslova Švedska ter dobitnici kolajn na letošnjem EP Španija in Danska.

Uroš Zorman bo jutri sporočil seznam igralcev za tekmi s Srbijo. FOTO: Slavko Kolar

Kvalifikacije se bodo začele oktobra in končale aprila prihodnje leto. Slovenski selektor Uroš Zorman bo jutri ob 9.45 sporočil seznam igralcev, na katere računa na tekmah s Srbijo v kvalifikacijah za SP 2023. Prva bo 13. aprila v Celju, povratna 17. aprila v Kragujevcu.

Prvi boben: Norveška, Francija, Hrvaška, Slovenija, Madžarska, Portugalska, Islandija, Avstrija.

Drugi boben: Češka, Poljska, Nizozemska, Črna gora, Severna Makedonija, Srbija, Švica, Ukrajina.

Tretji boben: BiH, Litva, Latvija, Izrael, Slovaška, Turčija, Romunija, Grčija.

Četrti boben: Kosovo, Belgija, Estonija, Ferski otoki, Finska, Italija, Gruzija, Luksemburg.