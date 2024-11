Krim v Francijo po točki in predvsem popravo vtisa; konec sezone za Aljo Varagić

Po visokem porazu v sedmem krogu lige prvakinj v Ljubljani proti Metzu (24:35) rokometašice Krima Mercatorja v soboto ob 18. uri čaka gostovanje prav v Franciji. V klubu so od»ločeni, da se bodo predstavili v drugačni luči, glavna naloga uprave pa bo iskanje novega trenerja, saj je Dragan Adžić v ponedeljek zaradi visokega poraza odstopil.

Krimovke so po štirih zmagah v uvodnih treh krogih letošnje lige prvakinj zabeležile štiri zmage, v nadaljevanju pa nato proti kakovostnejšim tekmicam iz Romunije, Madžarske in Francije izgubile vse tri tekme. Nazadnje so konec tedna izgubile z Metzem, pri čemer v oči bode predvsem drugi polčas, ki so ga odigrale brez energije in izgubile kar z 11:20. Adžić, tudi selektor slovenske ženske reprezentance, je v ponedeljek odstopil s trenerskega položaja.

Začasno, Krimovke v koledarskem letu in pred reprezentančnim premorom zaradi evropskega prvenstva v naslednjih tednih čaka daljši premor, bo ekipo vodil Žiga Novak, Adžičev pomočnik. Tudi on, z izkušnjami z Madžarske in iz Katarja, je na širšem spisku za novega glavnega trenerja.

Predvsem Metzu pa je trenutno v garderobi namenjena vsa pozornost. »Hvala upravi za zaupanje. Časa za pripravo in spremembe ni veliko, seveda pa nekatere napake, ki nas spremljajo, že dlje časa odpravljamo. Skupaj z igralkami smo naredili analizo, bilo je tudi veliko pozitivnega in to moramo nadgraditi, slabe stvari pa popraviti,« je pred današnjim odhodom v Francijo povedal začasni trener slovenskih prvakinj, starejši brat reprezentanta Domna Novaka.

Tjaša Stanko je morala v Stožicah priznati premoč Metzu. FOTO: Leon Vidic

O tekmicah Novak dodaja: »Čaka nas najtežje gostovanje v novi sezoni. Francozinje bodo zanesljivo imele dobro pripravo in pravi pristop, skušale pa bodo uveljaviti tudi fizično premoč. Za nas bo najpomembnejša mentalna priprava, da vrnemo energijo na igrišče, da dvignemo ritem, taktično pa bomo dodali nekaj detajlov, da tekmice morda presenetimo v uvodu. V Metz gremo napadati, saj nimamo česa braniti. Predvsem pa moramo sebi, upravi kluba in javnosti pokazati drugačen obraz.«

»Na zadnji tekmi smo bile daleč od tega, kar lahko damo, zato vzdušje v garderobi ni bilo najboljše. V igri lahko veliko izboljšamo, predvsem hitrost, kot posameznice in ekipa pa vemo, v katerih elementih lahko pokažemo več kot v nedeljo. V Francijo gremo po zmago,« pa pravi kapetanka Ana Gros, ki je v zvezi s 54-letnim Adžićem dodala: »Odstop je presenetil tudi nas.«

Adžić je Krim vodil dve sezoni in pol. V zadnjih dveh sezonah je z Ljubljančankami po skupinskem delu lige prvakinj vselej osvojil peto mesto in nato izpadel v dodatnih tekmah za nastop v četrtfinalu, v sezoni 2022/23 proti Rapidu Bukarešti, minulo sezono pa proti CSM Bukarešti.

Ana Gros, Žiga Novak in Deja Ivanović si obetajo dober odziv na spremembo. FOTO: P. Z.

In prav iskanje novega trenerja je prva naloga na prioritetni listi uprave kluba. Direktorica Deja Ivanović je potrdila, da v klub že prihajajo ponudbe. »Za nas ni pomembno, ali gre za domačega ali tujega kandidata. Iščemo kakovostnega trenerja, ki lahko z ekipo doseže naše cilje. In tudi Žiga Novak je eden od potencialnih kandidatov. Sezona je še povsem odprta in naši cilji še naprej ostajajo visoki.«

Kot še pravi Ivanovićeva: »Če se je moralo zgoditi, kar se je, je vsaj termin za to ugoden, saj se bo liga nadaljevala šele čez dva meseca. Spoštujemo tudi Draganov odstop. Bil je izjemno korekten in hvala mu za vse v teh dveh letih in pol. V klubu je pustil velik pečat.«

Na zadnji tekmi na Ptuju se je hudo poškodovala Alja Varagić, za katero je sezona končana. Strgala si je prednjo križno vez v kolenu. Upajmo, da ji ne bo treba pri 33 letih končati kariere.