Krim tudi v Franciji daleč od zmage, četrti zaporedni poraz

Rokometašice Krima Mercatorja so v 8. krogu skupinskega dela lige prvakinj v Franciji izgubile proti Metzu s 30:34 (11:14).

Po odstopu Črnogorca Dragana Adžića je slovenske prvakinje prvič na mednarodni sceni vodil dosedanji pomočnik Žiga Novak. Njegove varovanke – tako kot pred tednom dni v Stožicah – niso bile dorasle imenitnim tekmicam iz Francije, v Metzu so doživele četrti poraz v nizu.

Po osmem krogu bo nastopil malo manj kot dvomesečni premor zaradi evropskega prvenstva v Avstriji in Švici ter na Madžarskem. Krim Mercator bo v naslednjem krogu gostil madžarski Ferencvaros, tekma bo 11. januarja prihodnje leto. V skupinskem delu bo nato gostil še romunsko Glorio Bistrito in hrvaško Podravko Vegeto, v gosteh pa se bo pomeril z romunsko Bukarešto, norveškim Storhamarjem in danskim Nyköbingom.

Najboljši ekipi iz skupine A se bosta neposredno uvrstili v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa čaka razigravanje za preboj med najboljših osem.

Ljubljanska ekipa je bila v uvodnih 20 minutah enakovredna favorizirani ekipi iz Metza. Po izidu 8:8 je na parketu zagospodarila francoska ekipa ter po delnem izidu 4:0 v 23. minuti povedla z 12:8.

Ljubljančanke so se na veliki odmor odpravile z zaostankom treh golov (11:14). V drugi polovici tekme se resda ni ponovil scenarij z nedavne medsebojne tekme v Stožicah, ko so visoko izgubile s 25:34, resneje pa niso ogrozile gostiteljice današnje tekme.

Metz je že v 38. minuti podvojil prednost s polčasa in povedel za šest golov (19:13). Novakova minuta odmora ni spremenila razmerja moči na igrišču, domače rokometašice so Ljubljančanke vseskozi držale na varni razdalji in po sedmi zmagi zadržale prvo mesto v skupini A.

Ljubljanska ekipa ima polovičen izkupiček. Na prvih štirih tekmah je premagala Podravko Vegeto, Nyköbing, Glorio Bistrito in Storhamar, nato pa dvakrat izgubila proti Metzu ter po enkrat proti Bukarešti in Ferencvarosu.

V ljubljanski ekipi sta bili na današnji tekmi najbolj učinkoviti Črnogorki Jovanka Radičević in Tatjana Brnović, obe sta dosegli po šest golov.

Izidi:

Skupina A, sobota:

Nyköbing – Gloria Bistrita 32:24 (16:13)

Metz – Krim Mercator 34:30 (14:11)

Podravka Vegeta – Storhamar 25:24 (14:12)

Nedelja:

Ferencvaros – CSM Bukarešta (14.00)