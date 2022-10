Slovenska uspeha v evropskem pokalu

Rokometaši velenjskega Gorenja so na prvi tekmi 2. kroga evropskega pokala v Rdeči dvorani premagali Bregenz s 33:30 (14:17). Izbranci trenerja Zorana Jovičića so izjemno slabo odprli obračun in po vsega petih minutah zaostali z 0:5. Po slabem uvodu so se le prebudili, zaigrali malenkostno bolje v obeh smereh igre in se v 12. minuti približali na dva gola (5:7). Do konca polčasa niso imeli ustreznih odgovorov na igro devetkratnih avstrijskih prvakov, dvakrat so si pridelali zaostanek petih golov (8:13 in 10:15). Zadnji slovenski pokalni prvaki so v drugem polčasu le našli pravi recept za igro tekmecev iz Bregenza. V 36. minuti so jih po golu Tilna Sokoliča prvič na dvoboju ujeli (19:19).

Do 50. minute je bila tekma povsem odprta (25:25), v naslednjih štirih minutah pa so na parketu Rdeče dvorane povsem zagospodarili domači rokometaši in po golu Davida Kovačiča povedli s 30:26. Ose so v zadnjem delu tekme močno popustile, v sami končnici pa so le strnile svoje vrste ter prek Branka Predovića ter vratarja Matevža Skoka, ki je zadel prek vsega igrišča, slavile s 33:30. V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Kenan Pajt s šestimi goli, enega manj so prispevali Domen Tajnik, Urban Pipp in Tilen Sokolič. Za gostujočo zasedbo je Slovenec Matic Kotar dosegel 10 zadetkov. Odločitev o napredovanju v naslednji krog bo padla šele čez teden dni v Avstriji.

Riko Ribnice pa je na uvodni tekmi prav tako 2. kroga evropskega pokala premagali Borac iz Banjaluke s 40:19 (20:7). Varovanci domačega trenerja Boruta Mačka so bili od prve do zadnje minute za razred boljši od tekmecev iz BiH. Takoj so zagospodarili na igrišču in si že na polovici tekme priigrali 13 golov prednosti (20:7), igra mačke z mišjo pa se je nadaljevala tudi v drugem polčasu. O neenakovredni tekmi zgovorno priča končni izid. V domači zasedbi sta bila najbolj učinkovita Hrvata Ivan Laljek z devetimi in Leon Ljevar s sedmimi goli, njun rojak na vratih Sandro Meštrić je zbral 16 obramb. Povratna tekma bo 6. novembra v BiH.