Slovenskim rokometašem vabilo za SP 2023

Za turnir 32 ekip, ki ga bosta med 12. in 29. januarjem 2023 gostili Poljska in Švedska, je Mednarodna rokometna zveza (IHF) razdelila tudi dva tako imenovana »wild carda«, optimizem Rokometne zveze Slovenije (RZS) pa je bil upravičen, saj je članski izbrani vrsti, ki jo kot selektor vodi Uroš Zorman, po neuspehu v kvalifikacijah pripadlo eno od posebnih vabil za mundial.

Slovenija je v dodatnih kvalifikacijah aprila izgubila obe tekmi s Srbijo, najprej z 31:34 v Celju in nato še s 23:20 v Kragujevcu. Na SP 2023 bodo poleg gostiteljev Poljakov in Švedov igrali še branilci naslova Danci, Argentina, Bahrajn, Belgija, Brazilija, Čile, Črna gora, Francija, Hrvaška, Iran, Islandija, Južna Koreja, Katar, Nemčija, Norveška, Portugalska, Savdska Arabija, Severna Makedonija, Srbija, Španija in Urugvaj. Potrditi morajo še pet afriških predstavnikov in enega severnoameriškega.

Slovenija bo na žrebu, ki ga bodo 2. julija gostile Katovice, čakala na tekmece v zadnjem, četrtem bobnu. Pri IHF so v sporočilu za javnost zapisali, da so zanimanje za prejem posebnega vabila izrazile številne nacionalne zveze, med faktorji, ki so na koncu pretehtali v prid RZS, pa so bili dosežki reprezentance na prejšnjih velikih turnirjih ter razvoj rokometa v državi.

»Slovenija se bo desetič udeležila IHF svetovnega prvenstva, potem ko je dvakrat prišla do zaključnega konca tedna – v Španiji 2013, ko je bila četrta, in v Franciji 2017, ko si je zagotovila bronasto kolajno,« je sporočila IHF. »Tako nizozemska kot slovenska zveza vlagata v prihodnost rokometa in zagotavljata njegovo vidljivost ter s tem rast športa v svojih državah, Slovenija v tem trenutku gosti IHF žensko mladinsko (U20) svetovno prvenstvo in bo leta 2025 gostila IHF moško (U19) svetovno prvenstvo, istega leta pa bodo Nizozemci sogostitelji IHF ženskega svetovnega prvenstva.«

Bobinac: Novo veliko priznanje slovenskemu rokometu

»Izredno sem vesel, počaščen in ponosen, da smo skupaj z našo ekipo uspeli prepričati odločevalce na mednarodni rokometni zvezi, vključno z njenim predsednikom, da Sloveniji nameni povabilo na bližajoče se svetovno prvenstvo,« je v izjavi za javnost sporočil predsednik RZS Franjo Bobinac. »To je novo veliko priznanje slovenskemu rokometu. Tu ne gre zgolj splošni tekmovalni pogled in s tem povezane pretekle dosežke, ko smo med drugim leta 2017 v Franciji osvojili bronasto kolajno, temveč tudi za to, da smo se v zadnjih letih na Rokometni zvezi Slovenije izkazali za izjemnega organizatorja prvenstev za mlajše starostne selekcije. S tem bomo nadaljevali tudi v prihodnje,« je dodal.

Jubilejni nastop na mundialu bo izrednega pomena tudi za nadaljnji razvoj slovenske reprezentance pod novim vodstvom, je sporočila RZS.

»Dodelitve vabila sem vesel tudi z vidika, da bo nov strokovni štab, na čelu s selektorjem Urošem Zormanom, s tem nadaljeval zastavljeno pot in še naprej gradil slovensko moško reprezentanco. Z nastopom na januarskem svetovnem prvenstvu ne bo izgubila leta, pač pa bo nadaljevala s kontinuiteto nastopov na velikih tekmovanjih. To je za naš rokomet izrednega pomena,« je še dodal Bobinac.