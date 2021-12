Španke po neprepričljivem uvodu vendarle začele z zmago

V Torrevieji se je začelo 25. svetovno prvenstvo v rokometu za ženske, v ​Granollersu bo v skupini A z Angolo, Črno goro in Francijo nastopala tudi Slovenija. Varovanke selektorja Dragana Adžića se bodo v petek pomerile s Črno goro (20.30).

Otvoritvena tekma je v sredo zvečer pričakovano pripadla Špankam, ki v domovini branijo srebrno odličje s SP 2019. Ob polčasu je reprezentanca, ki nosi vzdevek bojevnice, vodila le za gol (11:10), nato pa v dvoboju z Argentino vendarle stopila na plin. Južnoameričanke so v drugih 30 minutah dosegle le še tri gole in morale priznati premoč s 13:29.

Prvi strelki obračuna sta bili s petimi goli Alexandrina Cabral Barbosa in Carmen Campos. Naslov na prvenstvu sicer branijo Nizozemke, papirnate favoritinje pa so Francozinje in Norvežanke.

Na SP je 24 ekip, razdeljenih v osem skupin, po tri najboljše izbrane vrste iz vsake se bodo prebile v drugi del tekmovanja, ki bo med 8. in 13. decembrom potekal v Granollersu, Castellonu in Torrevieji, osem reprezentanc, ki bodo v skupinskem delu osvojile zadnje mesto, pa v Llirii čakajo tekme za razvrstitev od 25. do 32. mesta.

Vse najpomembnejše tekme na letošnjem mundialu od četrtfinala naprej bodo med 14. in 19. decembrom v katalonskem Granollersu.