Strmljan na črni petek za čisto desetico Celja

Ni rečeno, da po desetem kolu lige NLB ne bo več dveh neporaženih ekip, ampak v tem primeru tudi ne bo več nobene stoodstotne. Nocoj ob 20. uri se bosta v derbiju v Zlatorogu srečala vodilna Celje Pivovarna Laško in Trimo Trebnje, to bo tudi trenerski dvoboj nekdanjih soigralcev v Celju Alema Toskića in Uroša Zormana. Slednji si je želel Tilna Strmljana, a dobil ga je prvi. »Strmi« verjame, da se pivovarjem nocoj ne bo zgodil črni petek.

Strmljan je kariero začel v trboveljskem Rudarju, nadaljeval v Šmartnem, prejšnji dve sezoni se je izkazal v Ribnici, konec marca letos pa se dogovoril o prestopu v Celje. Ni manjkalo veliko, pa bi drevi branil barve trebanjskih levov ...

V prejšnji sezoni je Trimo prizadejal Celju enega od usodnih porazov, ki je odnesel trenerja Tomaža Ocvirka.

»Res sem se pogovarjal s Trimom, ampak potem je prišla boljša ponudba iz Celja, ki je nisem mogel zavrniti. Vsak slovenski igralec si želi priti v Celje in izpolnila se mi je želja. Verjamem, da pri Trimu niso bili jezni name, saj dogovora še ni bilo na mizi,« se ni želel nikomur zameriti 25-letni Strmljan, ki se je v knežjem mestu dobro znašel.

V povprečju dosega dobra dva gola na tekmo; kar je pomembneje, v rumeno-modrem dresu še ne pozna poraza v DP, kar je zanj blagodejno glede na slabo prejšnjo sezono z Ribnico.

Nazadnje tretjeuvrščeni Celjani so nanizali devet zmag in so na dobri poti, da sperejo madež in vrnejo lovoriko. Toda lani so zmagali kar devetnajstkrat zapored, preden je prišel črni mesec s štirimi porazi. Eden najbolj usodnih je bil prav proti Trebnjemu, ki je maja odnesel trenerja Tomaža Ocvirka.

»Pred nami je najtežja tekma doslej. Vsi vemo, da je Trimo podprvak, da ima spet zelo dobro in izkušeno ekipo, dolgo klop, agresivno obrambo in hiter protinapad. Ne zapravlja žog in igra potrpežljivo,« je vrline dolenjske ekipe naštel Strmljan, ki si z Aleksom Vlahom deli naloge pri organizaciji napada.

Trimo je najprej ugnal državne prvake iz Gorenja, prvo točko pa oddal pred tednom Ribnici. Po zadetkih ne izstopa noben igralec, njegova moč je v kolektivni igri. »Ker Celje ne igra Evrope, se lahko res ves teden pripravljamo na domače tekmece in jih preučimo do obisti,« je razkril Strmljan, ki je na devetih tekmah zbral 21 golov. Toskićev sistem mu ustreza.

»Trener je zelo kakovosten, obvlada rokomet, vsako potezo igralca do potankosti preuči. Všeč mi je, ker vsakemu pove, kaj od njega pričakuje. Želi čim bolj izkoristiti njegove prednosti in skriti slabosti. Za zdaj lahko povem samo pozitivne stvari,« se od šefa rad uči 185 cm visoki Strmljan, ki je navdušen nad pozitivnim vzdušjem v celjski slačilnici: »Super se razumemo in na igrišču se to vidi.«

Tokrat kljub protikoronskim ukrepom pričakujejo dober obisk in Strmljan si nikakor ne želi, da bi na črni petek razočarali navijače. »Upam, da se bo zbralo čim več Celjanov in da vsi skupaj pridemo do ugodnega rezultata, kar je za nas seveda zmaga,« je optimist Strmi, ki pričakuje, da bo celjska ekipa kompletna: »Imeli smo nekaj težav s poškodbami in boleznijo, ampak menim, da bodo Žiga Mlakar, Vid Poteko in Gal Marguč nared, saj je vložek zelo velik.«