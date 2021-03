Strmljan namesto v Trebnje k prvakom

Tilen Strmljan se je izkazal v dresu Rbnice. FOTO: Uroš Hočevar

Ni bila težka odločitev

Mlad, a že izkušen

Najboljši igralec Rika Ribniceje bil že dogovorjen o prestopu v Trimo, vendar je v zadnjem hipu sprejel ponudbo Celja Pivovarne Laško.Strmljan, ki je bil tudi že član mladih slovenskih reprezentanc, je kariero začel pri trboveljskem Rudarju, nato pa se je preselil v Šmartno, kjer je takoj zablestel in že v prvi sezoni dosegel preko 200 zadetkov. Ko je v naslednji dosežek še izboljšal, je bil med najzaslužnejšimi, da so Šmarčani osvojili naslov 1. B DRL.Svoj potencial je nato predstavil še v prvi ligi, ko se sezono še nastopal za Šmartno, nato pa se je preselil v Ribnico, kjer je nastopal tudi v evropskih pokalih. Poleg tega, da je v slednji še vedno zelo nevaren za nasprotnikov gol, pa seveda v veliki meri skrbi, da do priložnosti za zadetek prihajajo njegovi soigralci, to pa bo glavna naloga tudi v Celju, s katerim je podpisal triletno pogodbo o sodelovanju.»Zelo sem vesel, da se mi je uspelo dogovoriti s Celjem in občutki so odlični. Imel sem še nekaj drugih ponudb, vendar na koncu to ni bila težka odločitev. Gre za klub s tradicijo, ki ni velik le v slovenskem prostoru, temveč tudi v Evropi. Tu so pogoji za trening, napredek in vse ostalo vrhunski, tu so odlični strokovnjaki in praktično ima rokometaš na voljo vse kar potrebuje. Zato sem res zadovoljen, da bom v novi sezoni tu, želim trdo delati, napredovati in se razviti v čim boljšega igralca, v prvi vrsti pa predvsem ekipi pomagati do kar najboljših rezultatov. Rokomet je ekipni šport, zato je to najbolj pomembno in verjamem, da se bomo skupaj z navijači velikokrat veselili,« je povedal »Strmi«.Trenerje dodal: »Tilen je mlad, hkrati pa tudi že zelo izkušen igralec, ki bo kot takšen zelo pomemben za ostale mlajše igralce, ki jih je pri nas vedno veliko in potrebujejo ob sebi nekoga, ki jih lahko vodi. Je tip igralca, ki odgovarja naši igri, je hiter, ponudil bo dodatno širino v kombinaciji zali visokimi igralci in veseli smo, da ga bomo lahko pozdravili v naši sredini. Spremljamo ga že dlje časa, tudi sam pa ima po naši oceni še prostor za napredek ter razvoj in pri nas bo imel vse pogoje, da ta potencial tudi aktivira.«Že prej so se Celjani dogovorili o prihodu ribniškega vratarja. Zamenjal bo, ki se vrača v Zagreb.naj bi odšel v Nemčiji k Erlangenu.