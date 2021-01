Švedi prvi finalisti svetovnega prvenstva v Egiptu

V zaključni dvoboj svetovnega prvenstva v Egiptu so se kot prvi prebili švedski rokometaši, ki so v polfinalu zanesljivo premagali Francoze. Skandinavci so pravzaprav od vsega začetka nadzirali potek tekme in na koncu zasluženo zmagali s šestimi goli razlike (32:26).



Švedi so vodili že po prvem delu, ki so ga dobili s 16:13. Z enakim izidom so, zanimivo, v svojo korist odločili tudi drugi polčas. Za najboljšega moža na igrišču so razglasili švedskega vratarja Andreasa Palicko, ki kar ni mogel verjeti, potem ko so mu prireditelji izročili nagrado.



V zmagoviti zasedbi je bil sicer najbolj učinkovit Hampus Wanne z 11 goli, v francoski pa Hugo Descat s petimi zadetki. Švedi bodo tako v nedeljo lovili peti naslov svetovnih prvakov po letih 1954, 1958, 1990 in 1999.



V drugem polfinalu (z začetkom ob 20.30) se bodo med seboj pomerili Danci in Španci.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: