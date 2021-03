Tekma Celja na Danskem odpovedana

Tomaž Ocvirk je Celjane pripeljal v osmino finala. FOTO: Damir Krajac/Cropix

Jutri ob 18.45 bi morali rokometaši Celja Pivovarne Laško odigrati zadnjo tekmo rednega dela EHF lige prvakov pri Aalborgu, vendar je ta zaradi okužb dveh igralcev v danski ekipi odpovedana.Celjani bodo v vsakem primeru nastopili v osmini finala, tekmec naj bi bil znan jutri, ko bodo končane tekme v skupini A. Možni tekmeci so Paris SG, Kielce in Flensburg.Celjani so včeraj izgubili v Kielu, kjer so prikazali dobro igro in bili v igri za zmago do zadnjih treh minut. Ali bo tekma z Aalborgom odigrana, bo znano jutri. Najbolj verjetna odločitev je, da bo Celje brez boja zmagalo z 10:0. V vsakem primeru bo osvojilo sedmo mesto v skupini B.Jutri so na sporedu tekme Vardar – Meškov, Kielce – Flensburg in Elverum – Porto ter Kiel – Zagreb.