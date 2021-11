Tekma tedna v Stožicah, kjer gostuje veliki CSKA

Rokometašice Krima Mercatorja so pred slabim tednom dni v ruski prestolnici remizirale z moskovskim CSKA in osvojile svojo tretjo točko v evropski ligi prvakinj, tokrat sledi dvoboj osmega kola v skupini B, ki ga je vodstvo tekmovanja izbralo za tako imenovano tekmo tedna. Ambiciozna ruska zasedba je pred slabim tednom načrtovala obe točki proti Krimu, na koncu pa se je morala zadovoljiti le z eno. Zato pa je sredi tedna v zaostali tekmi uvodnega kroga v Franciji primazala pravo zaušnico drugouvrščenemu Metzu, za visoko zmago z 32:24 pa si največ zaslug lasti rekonvalescentka in slovenska reprezentantka Ana Gros, ki je na tej tekmi zabila kar ducat golov, potem ko je izkoristila 12 od 13 strelov.

Ljubljanska ekipa po dokaj medlem uvodu v mednarodno sezono kaže vse boljše predstave, a izbrankam Natalije Derepasko je jasno, da jih danes čaka izjemno zahteven obračun. Pot do uspeha bo trdna obramba, tako kot na minuli tekmi v Moskvi, ko so prejele le 21 golov.

Krim je v dosedanjem delu lige prvakinj premagal le zadnjeuvrščeni turški Kastamonu, pred remijem v Rusiji pa je na obračunih proti madžarskemu Györu, francoskemu Metzu, švedskemu Sävehofu, danskemu Odenseju in norveškemu Kristiansandu ostal praznih rok.