Tigrice brez zob proti evropskim prvakinjam

Rokometašice Krima Mercatorja so v 13., predzadnjem krogu prvega dela lige prvakinj v gosteh izgubile proti Kristiansandu z 31:36 (15:20). Ljubljančanke bodo zadnjo tekmo tega dela tekmovanja igrale prihodnjo nedeljo, ko bodo gostile Bukarešto.

Slovenske prvakinje so gostovale pri ekipi, ki je osvojila naslov evropskih prvakinj v 2021 in 2022, nadejale pa so se, da bodo Norvežanke morda za malenkost manj zagrizene, saj so si že pred tem zagotovile četrtfinale. Toda v nepopustljivem skandinavskem slogu je bil Kristiansand večji del tekme v zanesljivem vodstvu in gostjam ni dal možnosti za presenečenje.

Kristiansand : Krim Mercator 36:31 (20:15) Dvorana Aquarama Kristiansand, gledalcev 1583, sodnika Dojčinov in Gorecov (Bolgarija).

Kristiansand: Börjesson, Sercien Ugolin 1, Andersen, Dahlum, Roberts 7, Waade, Vjahireva 8, Höve, Lunde, Hesselberg 1, Tchaptchet Defo, Valle Dahl 3, Naes Andersen 4, Debelić, Knedlikova 4, Jerabkova 8.

Krim: Radosavljević 4, Jurič, Radičević 4, Stanko 4, Abina 2, Žabjek, Dmitrijeva 3, Arenhart, Klemenčič 3, Ljepoja 2, Varagić 3, Ngombele, Lazović 3, Risović, Rosiak 3, Svetik; sedemmetrovke: Kristiansand 6 (3), Krim 8 (5); izključitve: Kristiansand 10, Krim 6.

V igri za prvo šesterico v skupini A, ki bo nadaljevala tekmovanje, kljub porazu ostaja tudi Krim, ki ga v zadnjem krogu čaka obračun z Bukarešto. Ekipa Elizabeth Omoregie si je že pred tem tudi zagotovila četrtfinale.

Darja Dmitrijeva je dosegla tri gole. FOTO: Voranc Vogel

Krim bo imel v zadnjem krogu dvoboj na daljavo predvsem z Bietigheimom, ki je danes izgubil proti Ferencvarosu (Madžarke so s tem že v dodatnih tekmah za preboj med osem). Toda Nemke, ki so sicer točkovno izenačene z Ljubljančankami, so v veliki prednosti, saj imajo – ob identičnem razpletu medsebojnih tekem – precej boljšo razliko v danih in prejetih zadetkih, obenem pa bodo doma igrale proti daleč najslabši ekipi skupine Baniku Mostu.

Za zdaj je ulovljiv tudi še Brest, ki ima točko več od Krima in v nedeljo igra proti Bukarešti, v zadnjem krogu pa proti Kristiansandu. Ob dveh njegovih porazih in zmagi Krima proti Bukarešti bi tako Ljubljančanke napredovale v play-off za četrtfinale.