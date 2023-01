Upanje umira zadnje, Krim je še živ

V nadaljevanju preberite:

Pri Krimu Mercatorju so že ob žrebu skupin EHF lige prvakinj vedeli, da jih čaka težko delo in nikakor niso želeli priti v položaj, ko bi morali na zadnjih dveh tekmah proti favoritom skupine A reševati sezono. Zgodilo se je ravno to. Najprej bodo Ljubljančanke gostovale pri evropskemu prvaku Vipers Kristiansand (4. februar), zatem sledi bržčas odločilna domača tekma s CSM Bukarešto. Kapetanka Barbara Lazović upa, da bo zasedba Dragana Adžića premor dobro izkoristila in se skozi šivankino uho prebila v izločilne boje. Kdo je podajšal pogodbo z Ljubljančankami, katera slovenska reprezentantka se vrača v Stožice?