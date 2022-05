Tigrice podlegle strupom gadinj, ki gredo na F4

Krim Mercator je s porazom s 24:33 končal sezono v EHF ligi prvakinj. Tudi na drugi četrtfinalni tekmi ni bil kos evropskim prvakinjam iz ekipe Vipers Kristiansand, ki so bile boljše že na prvi tekmi v Stožicah (25:32) in se s skupnim izidom 65:49 uvrstile na sklepni turnir v Budimpešti v začetku junija. To bo Krimova želja v naslednji sezoni. V tej so z uvrstitvijo med osem najboljših ekip naredile korak naprej, čeprav je ob koncu okus grenak.

Trenerka Nataša Derepasko je bila zaradi odsotnosti Tjaše Stanko, ki si je na prvi tekmi poškodovala komolec in tekmo gledala s tribune, primorana v improviziranje. Odločila se je začeti s tremi levorokimi igralkami, srednja zunanja je bila Ana Gros in desno ob njej Alja Varagić. Na levem zunanjem položaju je bila Andrea Lekić.

Nataša Derepasko je dobro vodila Krim v drugi polovici sezone. FOTO; Leon Vidic

Začelo se ni po željah, gostiteljice so zgodaj uporabile svoje najmočnejše orožje, nasprotne napade, in ušle na 7:3, ko je Derepaskova prvič zahtevala minuto odmora in v igro poslala Allison Pineau. Da to ne bo dober dan Krima, je nakazala zgrešena sedemmetrovka Grosove, ki je bila sicer daleč najbolj nevarna za vrata veteranke Katrine Lunde in je po četrtini tekme znižala na 7:9.

Vipers Kristiansand : Krim Mercator 33:24 (17:12) Dvorana Aquarama, gledalcev 2000, sodnici Antić in Jakovljević (Srbija). Kristiansand: Lunde (13 obramb), Eriksson (4); Mørk 5, Waade, Gullden 2, Hoeve 3, Hesselberg 1, Tchaptchet, Dahl 6, Tomac, Tomori, Yttereng, Naes Andersen 3, Debelić 3, Knedlikova 3, Jerabkova 2; Krim: Arenhart, Risović; Radisavljević, Sercien Ugolin, Pineau, Abina, Žabjek, van Kreij, Posavec, Ljepoja, Varagić, Gomilar Zickero, Krpež Šlezak, Brnovič, Gros, Lekić; sedemmetrovke: Kristiansand 0 (0), Krim 0 (0); izključitve: Kristiansand 0, Krim 0.

Druge igralke Krima so bile precej razglašene v napadu in so zapravljale tako strele kot žoge. Tudi Kristiansand ni bil posebej razigran, a vseeno dovolj, da je držal varno razliko. Prvič je za štiri gole povedel v 20. minuti (12:8), a sledila sta dva ljubljanskih tigric, ki se celo bolje upirale favoritinjam kot šest dni nazaj, pa četudi so bile na Norveškem brez pravega treninga, potem ko je njihova prtljaga obtičala na amsterdamskem letališču in prišla šele sredi noči.

Ana Gros je bila velika okrepitev Krima. FOTO: Leon Vidic

Ob koncu prvega dela pa jim je močno popustila zbranost, trije zaporedni goli Vipers so pomenili vodstvo s 15:10 in navijači, ki so kljub sončnemu vremenu zapustili peščene plaže in napolnili bližnjo dvorano, so bili navdušeni. Zunanja linija Krima Gros-Pineau-Lekić je bila preveč počasna in predvidljiva, napade je praviloma zaključevala Grosova, igre na krožno napadalko ali na krila ni bilo. Obramba pa je večkrat izpadla naivno in prejela 17 golov v 30 minutah.

Po 20:23 krivulja navzdol

V drugem polčasu je Krim zaigral bolje, Tatjana Brnović je znižala na 17:20. Toda večja agresivnost je prinesla tudi več izključitev, vsako pa je znala zasedba Oleja Gustava Gjekstada kaznovati. Po osmih minutah je bila razlika spet pet golov, 23:18. Slovenke so se zavedale, da čudeža ne bo, so pa želele pustiti dober vtis. Pri 23:20 je posvet ob klopi zahteval tudi Gjekstad.

Krimovke bodo v naslednji sezoni spet napadale F4. FOTO: Leon Vidic

Krim je imel dve priložnosti za znižanje zaostanka na dva gola, toda oba zapravil in od takrat je šlo vse navzdol. Katarina Krpež Šlezak je izgubila strelske občutke z začetka sezone in imela učinek 3:8. Tudi Varagićeva je bila brez pravih idej. Gadinje (Vipers) so močno pičile in na koncu je bil izid še slabši kot v Ljubljani.