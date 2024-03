Tine Poklar potopil prvake iz Celja, obeta se dvoboj za prvaka

Rokometaši Gorenja so suvereno opravili delo v Ribnici in imajo dobre možnosti za osvojitev naslova državnega prvaka. Še vedno vodilni Trimo je upravičil status favorita na dolenjskem derbiju s Krko, branilec naslova Celje Pivovarna Laško pa si je privoščil poraz v Kopru in se očitno poslavlja od lovorike. V Bonifiki je blestel Tine Poklar, ki je dosegel kar 16 golov!

Prihodnjo nedeljo bo v Rdeči dvorani derbi med Velenjčani in Celjani, oboji pa bodo pred tem gostili zadnji evropski tekmi.

»Po porazu v prejšnjem krogu smo se morali hitro pobrati in osredotočiti na to tekmo. Zavedali smo se, da so krkaši kakovostna ekipa, ki zaseda visoko mesto na lestvici državnega prvenstva. Celotno tekmo smo držali dober ritem in nekaj golov prednosti. Pokazali smo, da imamo značaj in željo po zmagi ter na koncu tudi zasluženo osvojili novi dve točki. Hvala vsem navijačem, ki so pričarali noro vzdušje, kot se tudi spodobi za dolenjski derbi,« je povedal Vid Miklavec, ki je za Trimo dosegel osem golov.

»Vedeli smo, da nam bo Ribnica nudila močan odpor, še posebej pred domačo publiko. Začeli smo zelo agresivno v obrambi in posledično v napadu prihajali do lahkih zadetkov. V začetku drugega dela smo imeli nekaj črnih minut in Ribničanom dopustili, da se razigrajo in razliko zmanjšajo na tri gole. Ob koncu je domačinom očitno malo zmanjkalo moči in tekmo smo mirno pripeljali do konca,« je tekmo v Ribnici podoživel velenjski vratar Matevž Skok.

Izidi 18. kola lige NLB: Ribnica – Gorenje 24:30 (Žagar 7, Ljevar 6; Haseljić 8, Sokolič in Pipp po 5), Ljubljana – Dobova 34:23 (Lukman 8, Jaklič 5; Rantah 7), Sviš – Slovenj Gradec 30:31 (Korošec 7, Marojević 6; Štumpfl 11, Cvetko 6), Škofljica – Loka 33:29 (Kljun in Juš Rot po 8; Soršak 8, Jesenko 7), Jeruzalem – Slovan 24:26 (Pungartnik 7, Sok 5; Pipp 7, Grebenc 5), Trimo – Krka 25:20 (Miklavec in Jurečič po 8; Kukman 6), Koper – Celje Pivovarna Laško 32:27 (Poklar 16, Makuc 4; Cokan 10, Janc 9).