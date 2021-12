To so Vranješevi kandidati za euro 2022

Do evropskega prvenstva za rokometaše na Madžarskem in Slovaškem je še dober mesec, selektor Ljubomir Vranješ pa je sestavil spisek 35 rokometašev, ki bodo kandidirali za nastope v dresu z državnim grbom. Seznam je morala RZS na EHF poslati danes do 12. ure.

Vranješ je na seznam uvrstil tudi nekaj rokometašev, ki jih ni bilo na zadnji akciji, Klemna Ferlina, Deana Bombača, Roka Ovnička, Nejca Cehteta in Maria Šoštariča. Ni pa Mateja Gabra, ki je poškodovan, ter Žige Mlakarja in Dragana Gajića.

Rokometaši, uvrščeni na seznam kandidatov, predstavljajo nabor imen, iz katerega bo glavni trener slovenske izbrane vrste izbral reprezentante, ki bodo prejeli vabilo na priprave pred prvenstvom stare celine. To se bo za Slovence začelo 13. januarja z dvobojem proti Severni Makedoniji, pred odhodom v Debrecen pa se bodo Vranješevi izbranci pomerili še s Hrvaško (29. decembra) ter z Italijo (5. in 7. januarja).

Vratarji: Ferlin, Lesjak, Kastelic, Panjtar, Vujović, Baznik; leva krila: Kodrin, Mazej, Sokolič, Jovičić; levi zunanji: Mačkovšek, Henigman, Levc, Malus, Miličević; srednji zunanji: Zarabec, Skube, Makuc, Bombač, Ovniček; desni zunanji: Dolenec, Cehte, Grošelj, Kljun, Grmšek; desna krila: Janc, Marguč, Šoštarič, Novak; krožni napadalci: Blagotinšek, Horžen, Poteko, Žabić, Suholežnik, Drobež.

Na spisku reprezentančnih kandidatov najdemo šest novicev, ki še niso zbrali uradnega nastopa za reprezentanco na članski ravni. To so Staš Slatinek Jovičič, Tilen Sokolič, Timotej Grmšek, Uroš Miličevič, Jernej Drobež in Tadej Kljun, ki je z državnim moštvom že treniral na zadnji reprezentančni akciji v novembru.

Število igralcev, ki v sezoni 2021/22 branijo barve klubov v Ligi NLB, dopolnjujejo Celjani Vid Poteko, Miljan Vujović, Tilen Kodrin, Tadej Mazej in Matic Suholežnik, Slovenjgradčan Vid Levc ter vratar Gorenja Velenja, Aljaž Panjtar.

Slovenija bo na Madžarskem branila četrto mesto iz Švedske. FOTO: Michael Hundt/AFP

Med čuvaji mreže so si uvrstitev na seznam selektorja prislužili tudi Jože Baznik, Ferlin, Urban Lesjak in Urh Kastelic. Slednji trije bodo na reprezentančni zbor, v primeru Vranješevega vabila, pripotovali iz Nemčije, kjer si kruh služijo tudi Miha Zarabec, Cehte, Domen Novak ter Kristjan Horžen.

Ob Novaku, Horženu in Mazeju se je med kandidate za nastop na evropskem prvenstvu uvrstil še četrti predstavnik zlate mladinske zasedbe iz evropskega prvenstva v Celju 2018, Domen Makuc. Med rokometaši, ki igrajo na srednji zunanji poziciji, na spisku najdemo tudi Ovnička, Staša Skubeta in Bombača. Slednji se ponaša s trimestnim številom reprezentančnih nastopov, s čimer se lahko pohvalijo tudi kapetan Jure Dolenec, Blaž Blagotinšek, Gašper Marguč in Borut Mačkovšek.

Visokoraslemu Primorcu družbo na selektorjevem seznamu delata klubska soigralca Nik Henigman in Šoštarič. Med desnimi krilnimi rokometaši švedski stratega računa tudi na Blaža Janca, med levimi zunanjimi pa na njegovega vrstnika, Jako Malusa. Nabor 35 imen dopolnjujeta tekmeca v francoskem prvenstvu, Matic Grošelj in Igor Žabić.