Toskić in Jovičić bosta primorana že kar takoj razkriti karte

Ko so rokometaši Celja Pivovarne Laško septembra 2019 v Slovenj Gradcu premagali Gorenje in osvojili svoj sedmi superpokal, so le redki slišali za kitajsko velemesto Wuhan. Covid-19 je preprečil naslednji dve izvedbi tradicionalnega uvoda v sezono, zdaj pa se boj za prvo lovoriko vrača v dvojni izvedbi. V soboto se bodo v Izoli pomerile igralke Krima Mercatorja in ŽRK Z'dežele, v nedeljo pa v Gornji Radgoni stari znanci iz Celja in Velenja. Kaj so povedali glavni akterji ...