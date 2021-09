Toskić in Zorman: Tudi na Danskem je treba igrati na zmago

Uroš Zorman je presenetil Dance. FOTO: Jure Eržen

Prejšnji konec tedna je bil odličen za rokometaše Celja Pivovarne Laško in Trima, a ves trud bo zaman, če presenetljivih domačih zmag ne bodo potrdili na Danskem, kjer jih čaka težko delo v boju za nastop v 2. krogu kvalifikacij za evropsko ligo. Celjani bodo danes ob 16. uri branili prednost s 33:29 proti Gudmeju, Trebanjci jutri ob 18. uri z 31:25 proti Holstebroju.Težji izziv čaka Celjane, saj imajo manjšo prednost in težjega tekmeca, ki se je pred to sezono močno okrepil in bi bilo zanj neigranje v evropskih pokalih prava mala katastrofa. Toda prenovljena zasedba novega trenerjaje pokazala. da je dobro delala čez poletje in bo storila vse, da se prebije v zadnje sito pred skupinskim delom, v katerem bodo gotovo igrali prvaki iz Gorenja.Pri Celjanih, ki so vodili tudi za sedem golov, so se izkazali novinciin, Skandinavcem ni ustrezala globlja obramba, toda gotovo so se za revanšo bolje pripravili. Z imeni, kot so norveški vratar, švedski as na kriluter danski reprezentantiin, MVP olimpijskih iger v Tokiu, merijo na naslov danskih prvakov in nastop na sklepnem turnirju evropske lige, v katero pa se morajo še uvrstiti.Toskić se zaveda, da je delo šele polovično opravljeno. »Pred nami je drugi polčas. Vsekakor bo to še težja tekma, Gudme je zdaj pod malce večjim pritiskom. Tekmo moramo igrati, kot da je rezultat 0:0. Rezultata ne smemo braniti, igrati moramo na zmago, predvsem pa se držati dogovorov. V tem primeru imamo velike možnosti za napredovanje. Druga tekma bo drugačna, saj se zdaj ekipi bolje poznata,« se zaveda Toske, ki stavi na borbenost svojih fantov., najboljši strelec Celja na prvi tekmi, se zaveda, da bo potrebno za napredovanje ponoviti oziroma še izboljšati sobotno predstavo: »Zavedamo se, da nas na Danskem čaka težja tekma od tiste, ki smo jo igrali doma. Verjamem, da jo bomo morali odigrati še na višji ravni, a tega se zavedamo. Na takšen način, s takšno miselnostjo se tudi pripravljamo na tekmo. Štirje zadetki v današnjem rokometu ne pomenijo nič, zato gremo v Gudme z željo po zmagi, ne pa branit rezultata. Pričakujemo še boljšo igro danske ekipe, vemo na čem ta sloni in na njo bomo maksimalno pripravljeni, zato verjamem, da se bomo uvrstili v naslednji krog,« je dejal levoroki strelec.Podobno razmišlja glavni na klopi trebanjskih levov. »Zavedamo se, da je pred nami težka naloga. Gostovanja na severu Evrope so vedno neugodna, zato bo v tekmo potrebno kreniti maksimalno osredotočeno. Glavni cilj bo odigrati pametno in borbeno v napadu ter obrambi,« je povedal Zorman, ki je v prejšnji sezoni Trimo pripeljal na drugo mesto v 1. SRL.