Toskićevi jagenjčki pred Hansnovim krdelom

Šestindvajsetkrat so v svoji bogati zgodovini med evropsko elito nastopili rokometaši Celja Pivovarne Laško, ampak še niso imeli tako skromnih ciljev kot ob vstopu v novo sezono lige prvakov, v katero so tudi zavoljo tradicije prišli s povabilom EHF.

V Zlatorogu nihče niti potiho ne omenja osmine finala, kamor se bo uvrstilo šest od osmih ekip v skupini B. Zdi se, da so fantje Alema Toskića kot jagenjčki, ki so zašli v volčji brlog. Prvi krvolok pred njimi je Aalborg z zvezdnikom Mikkelom Hansnom.

Celje je na začetku novega tisočletja krojilo evropski vrh in na rokometni Mt. Blanc zapičilo zastavo leta 2004. V zadnjem desetletju je izgubljalo stik z vse bogatejšimi tekmeci, vendar v vsaki sezoni vzelo vsaj kakšen velik skalp. Ponovitev te tradicije ne bi več pomenilo presenečenja, ampak kar senzacijo. Kljub »wild cardu«, ki je prišel predvsem zaradi neudeležbe ukrajinskega in beloruskega prvaka, je namreč vodstvo kluba kadrovalo s pomočjo excellove tabele in ni tvegalo z rdečimi številkami, četudi se jim to lahko vrne kot bumerang v obliki nezadovoljstva navijačev.

Alem Toskić se zaveda, da ga čaka težka sezona. FOTO: CPL

V Zlatorog namreč ni prišla niti ena zveneča okrepitev, odšli pa so nekateri nosilci igre, tudi reprezentanta Vid Poteko in Tilen Kodrin, kariero pa je sklenil kapetan David Razgor in postal Toskićev pomočnik.

1001 je na stavnicah kvota Celja Pivovarne Laško za osvojitev lige prvakov, 21 za zmago v Aalborgu.

»Sizif« Toske se je znašel pred nehvaležno nalogo, s kopico golobradih mladeničev bo želel konkurirati tekmecem, kot so poleg Aalborga tudi evropski prvak Barcelona, Kiel, Pick Szeged, Kielce ter Nantes. Samo norveški Elverum se zdi tekmec, ki bi ga na dober dan vsaj doma lahko premagali pivovarji.

Ti so že na začetku sezone dobili potrditev svojih omejitev. V superpokalu so izgubili proti Gorenju, zatem komaj rešili kožo pri novinki Krki v ligi NLB, v kateri bo ubranitev naslova prvaka zelo težka naloga. Zlasti zato, ker bo neizkušena ekipa izgubljala veliko energije v ligi prvakov. V njej se bodo Celjani od 18.45 želeli ob vrnitvi predstaviti v lepi luči v Aalborgu. To bo prva tekma za Hansna, odkar se je po desetih letih igranja za PSG vrnil v domovino in bo še posebej motiviran.

Mikkel Hansen se je po 10 letih vrnil na Dansko. FOTO: Bernadett Szabo Reuters

Brez bele zastave

Za Toskića, čigar prioriteta je domače prvenstvo, je liga prvakov nagrada in priložnost za njegove igralce, da zablestijo na veliki sceni. Prva priložnost bo na severu Danske, naslednji teden pa bo v mesto ob Savinji prišel Kiel z Miho Zarabcem, enim od 13 slovenskih legionarjev v LP.

EHF liga prvakov 2022/23

»Pred nami je začetek tekmovanja, ki smo si ga želeli in dobili. Aalborg je sestavil ekipo, ki meri na F4 v Kölnu. Od nas se pričakuje, da se z vsakim nasprotnikom, začenši z Danci, borimo po najboljših močeh. V nobeno tekmo se ne bomo podali z belo zastavo,« je pred odhodom v Hamletovo deželo povedal Toskić, ki nima veliko adutov z evropskimi izkušnjami. Glavni je reprezentant in novi kapetan Aleks Vlah, v LP so igrali tudi Matic Suholežnik, Gal Marguč, Žiga Mlakar, Tadej Mazej in Tim Cokan, za ostale bo to krst med evropsko smetano, tudi za najbolj obetavnega od sedmih tujcev Anteja Ivankovića.

Naslov prvaka brani Barcelona, ki je glavni favorit, na stavnicah sledijo Kielce, Magdeburg, Kiel, Veszprem, PSG in tudi Aalborg. Prav na zadnjem mestu med šestnajsterico je Celje, katerega kvota je že prav sramotnih 1001 ...