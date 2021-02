Trebanjci so se dostojno upirali zvezdnikom iz Mannheima

Rokometaši trebanjskega Trima so v zaostali tekmi uvodnega kroga evropske lige v Mannheimu z 28:31 (11:15) izgubili z igralci favoriziranega moštva Rhein-Neckar Löwen. Dolenjci so tako doživeli četrti poraz v skupinskem delu evropske lige in so čedalje bolj oddaljeni od preboja v izločilne tekme.



V današnjem obračunu so se Izbranci trenerja Uroša Zormana rokometnim velikanom iz Mannheima, ki so doslej na osmih tekmah zbrali 15 točk in zanesljivo vodijo v skupini D, dostojno upirali, vendar ostali praznih rok.



Dolenjci so sicer izjemno slabo odprli tekmo, v sedmi minuti so zaostajali že za štiri gole (1:5), razmerje moči na igrišču se ni spremenilo niti po minuti odmora. Večji del polčasa je njihov zaostanek znašal šest golov (3:9, 4:10, 5:11 in 6:12). Prebudili so se šele v končnici prvega polčasa, ko so se približali na 11:13, v samem finišu pa so zgrešili sedemmetrovko in prejeli dva gola, tako da je njihov zaostanek ob polčasu znašal štiri gole (11:15).



V drugem polčasu, ki so ga dobili s 17:16, so bili Trebanjci povsem enakovredni zvezdnikom iz Mannheima, vendar pa domače zmage niso mogli ogroziti. V dolenjski ekipi je bil najbolj učinkovit Mihajlo Radojković s petimi goli, enega manj so dosegli David Didovič, Dino Hamidović in Leon Rašo.



V domači zasedbi je blestel komaj 19-letni in 203 cm visoki veliki up nemškega rokometa Philipp Ahouansou, ki je zbral kar enajst zadetkov. Trebanjci se bodo prihodnji teden v ljubljanski dvorani Tivoli dvakrat pomerili z rokometaši danskega Gudmeja. Prva tekma bo 23. februarja, druga pa dan pozneje.

