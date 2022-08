Trebanjski levi bi rjoveli tako doma kot v Evropi

V nadaljevanju preberite:

»Nimam pritiska uprave, ampak saj me poznate. V dveh letih smo pokazali, da smo na pravi poti, v tretje gre rado, pravijo. Gotovo je želja nas vseh, da bi bili prvaki. Lani nam je malo zmanjkalo, lovoriko smo izgubili na t. i. malih tekmah z Jeruzalemom in Šmartnim. Upam, da nas je to izučilo. Če bo tako, lahko resno kandidiramo za naslov,« pred začetkom sezone 2022/23 pravi trener Trima Uroš Zorman in dodaja, da sta zaradi tradicije še vedno v rahli prednosti Gorenje in Celje: »Toda na igrišču to ne bo štelo.« Kaj je še povedal selektor reprezentance, kdo je okrepil vrste Trima in s kom se bodo Dolenjci pomerilo za evropsko ligo ...