Slovenija ob polčasu s prednostjo +3 drvi proti Budimpešti

Za slovensko rokometno reprezentanco se je začel dvoboj odločitve o nadaljnji usodi na evropskem prvenstvu. V primeru zmage proti Črni gori, ki je presenetljivo v prejšnjem kolu ugnala makedonsko izbrano vrsto, se bo Slovenija uvrstila v drugi del tekmovanja in se preselila iz Debrecena v Budimpešto.

Seznam udeležencev drugega dela pa bo znan po jutrišnjem sporedu zadnjega kola na nekaterih prizoriščih.

Slovenski rokometaši so na velikih tekmovanjih zbrali več izkušenj kot Črnogorci, razveseljivi za slovenski tabor pa sta tudi vrnitvi kapetana Jureta Dolenca in vratarja Aljaža Panjtarja.

Po prvih 30 minutah pa naši izbrani vrsti dobro kaže, Povratnik Dolenec in soigralci so večinoma ohranjali nadzor na dogajanjem, po uvodnih napakah v obrambi so se pozneje izbranci selektorja Ljubomirja Vranješa zbrali, ostaja pa občutek, da bi bilo vodstvo lahko tudi višje. Prednost treh golov (19:16) predstavlja dobro izhodišče za nadaljevanje, nikakor pa ne mirnega spanca.