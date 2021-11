Tudi po derbiju v dvorani Zlatorog še vedno dve neporaženi moštvi

Po drevišnjem derbiju 10. kolu lige NLB med vodilnima na lestvici ostajata neporaženi obe ekipi, saj so se rokometaši Celja Pivovarne Laško in Trima Trebnje v Zlatorogu razšli z izidom 23:23 (13:11). Za remi je poskrbel celjski adut Aleks Vlah, ki je dosegel izenačujoči gol tri sekunde pred koncem.

Tekma je bila povsem odprta do zadnjega zvoka sirene. V prelomnih in izjemno napetih sklepnih trenutkih dvoboja je sprva kazalo na zmago Trebanjcev, ki so v začetku zadnje minute po golu Mihajla Radojkovića vodili s 23:2. Njihovo rajanje in veselje preprečil Primorec v celjski vrsti.

Vodilni Celjani imajo po današnjem remiju še naprej tri točke več drugouvrščenih Trebanjcev, ki pa imajo v dobrem še eno tekmo.

Strelci za Celje Pivovarno Laško: Strmljan 5, Mazej 3, Dragašević 1, Ivanković 3, Čepić, Kodrin 1, Mlakar 3, Vlah 4, Suholežnik 3; Trimo Trebnje: Horvat 6, Radojković 3, Kotar 3, Potočnik 1, Udovič 1, Grbič 1, Glavaš 8.