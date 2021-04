Tudi z Islandije se vračajo neporažene

Prvenstvo bo decembra v šestih španskih mestih

Islandija : Slovenija 21:21 (9:8)

Dvorana Ithrottamidstod Hauka, brez gledalcev, sodnika Andrej in Sandro Smailagić (oba Švedska).

Islandija: Thorsteinsdottir, Gisladottir, Jacobsen, Jonsdottir 2, Knutsdottir, Haraldsdottir 1, Örvarsdottir 1, Juliusdottir 5, Davidsdottir, An. Gudmundsdottir 3, Sturludottir 1, Thompson 4, Gylfadottir, Hauksdottir 4, As. Gudmundsdottir, Magnusdottir.

Slovenija: Pandžić, Vojnović, Jurič, Novak, Omoregie 1, E. Abina 1, Stanko 8, A. Abina 1, Ljepoja 1, Fegic, Lazović 1, Svetik 1, Čopi, Beganović 3, Gomilar-Zickero 4.

Sedemmetrovke: Islandija 3 (2), Slovenija 3 (2).

Izključitve: Islandija 4, Slovenija 6 minut.

Slovenska ženska rokometna reprezentanca se je uvrstila na letošnje svetovno prvenstvo, ki bo med 2. in 19. decembrom v Španiji. Po sobotni zmagi na prvi kvalifikacijski tekmi v Ljubljani s 24:14 se je na današnji povratni tekmiz Islandijo razšla z neodločenim izidomIzbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopiso levji delež na poti do zaključnega turnirja na Pirenejskem polotoku opravile že pred petimi dnevi, ko so v dvorani na Kodeljevem tekmice iz dežele gejzirjev premagale z desetimi goli razlike. Na današnji povratni tekmi Islandk niso še drugič spravile na kolena, kljub temu pa so si zasluženo izborile sedmi nastop na svetovnih prvenstvih po Nemčiji 1997 in 2017 ter Italiji 2001, Hrvaški 2003, Rusiji 2005 in Japonski 2019.Na SP so so poleg Španije, Nizozemske, Norveške, Francije, Danske in Hrvaške prek kvalifikacij prebile tudi Črna gora, Nemčija, Avstrija, Rusija, Češka, Romunija, Srbija in Švedska.v Barceloni, Granollersu, Tarragoni, Lleidi, Castellonu de la Plani in Badaloni.