Umrl je Zlatko Saračević

V Koprivnici je v 60. letu življenja umrl legendarni hrvaški rokometaš Zlatko Saračević. Trenerju ženske ekipe Podravke Vegete je postalo slabo po derbiju hrvaškega prvenstva proti zagrebški Lokomotivi, tako da so ga odpeljali v bolnišnico, od koder pa je prišla žalostna vest, zdravniki ga niso mogli rešiti.



Saračević, rojen v Banja Luki, je med drugimi uspehi s hrvaško reprezentanco leta 1996 osvojil naslov olimpijskega prvaka, svetovni prvak pa je bil že leta 1986 z reprezentanco Jugoslavije. V klubski karieri je bil z Zagrebom evropski prvak leta 1992 in 1993. Kot trener je deloval pri Zametu, Nyíregyhazi, Čeliku, Dubrovniku, Zagrebu in Podravki.

