V Alžirijo z mlado zasedbo

Selektor moške rokometne reprezentance Uroš Zorman je določil 17 rokometašev, ki jih je povabil na priprave za letošnje sredozemske igre. Te bodo v Oranu v Alžiriji potekale med 25. junijem in 5. julijem. Na sredozemske igre se bo Slovenija podala z mlado zasedbo. V njej bodo priložnost dobili rokometaši, ki z igrami vse bolj opozarjajo nase in so prihodnost slovenskega reprezentančnega rokometa. Na seznamu povabljencev 14 rokometašev igra v dresu slovenskih klubov, trije pa v tujini. Trije rokometaši s seznama so tudi že okusili delo A-reprezentance - Tadej Mazej in Tadej Kljun sta ob tem že vpisala uraden nastop, Uroš Miličević pa je sodeloval na pripravah zadnjih akcij. Za druge bo to prva izkušnja v članskem dresu z državnim grbom.

Na Zormanovem seznamu se nahajajo še Tilen Strmljan, Stefan Žabić, Tim Cokan in Gal Gaberšek (vsi Celje Pivovarna Laško), Staš Slatinek Jovičić, Gašper Horvat in Marko Kotar (vsi Trimo Trebnje), Domen Tajnik, Jernej Drobež, Timotej Grmšek (vsi Gorenje Velenje), Urban Pipp (Urbanscape Loka), Alen Skledar (Jeruzalem Ormož), Domen Sikošek Pelko (Kriens-Luzern) in Tim Rozman (Tusem Essen). Reprezentanca se bo zbrala 13. junija v Zrečah, kjer bo opravila celotne priprave. Tekmeci in razpored tekem na sredozemskih igrah bodo znani v prihodnjih tednih. Slovenski rokomet je na sredozemskih igrah že dosegel vidne uvrstitve. Leta 1993 je moška reprezentanca osvojila bronasto kolajno, kar je bila prva kolajna slovenskih reprezentanc v kolektivnih športih na največjih tekmovanjih. Na zadnji izvedbi leta 2018 v Tarragoni so bili Slovenci peti.

»Na sredozemske igre bomo popeljali igralce, ki se nekako nahajajo med mladinsko in člansko reprezentanco A. Večina vabljenih rokometašev izhaja iz generacije 1998, ki je postala evropski prvak, ter letnikov 2000 in 2001, ki sta zaradi svetovnega zdravstvenega položaja ostala brez največjih tekmovanj v mlajših starostnih kategorijah. Poletna akcija nam bo dala dober vpogled v prihodnost slovenskega rokometa in reprezentance A. Videli bomo, kaj lahko od omenjenih generacij pričakujemo. Verjamem, da bodo tekme v Alžiriji fantom dale prepotrebne mednarodne izkušnje na višji ravni, saj skoraj vsi s seznama igrajo v Sloveniji,« je povedal selektor Uroš Zorman.