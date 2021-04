V Evropi prešibki, v Sloveniji premočni

V nadaljevanju preberite:



Celjani so bili v EHF ligi prvakov najbolj uspešni od klubov iz nekdanje Jugoslavije, a to jim je v slabo tolažbo. Bolj kot na rezultatske dosežke so v klubu ponosni na to, da so ohranili pristen stik z navijači in sponzorji. Kako kaže naprej, kdo odhaja in kdo prihaja v Zlatorog?