Špancem bron, sledi veliki finale

Danska je v vlogi favorita. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP

Slovenci kmalu s Švedi

Jim Gottfridsson je glavni švedski adut. FOTO: Mohamed Abd El Ghany/Reuters

Šov bratov Dušebajev

Bodo Danci ubranili edini naslov svetovnih prvakov v rokometu, ki so ga osvojili predlani na domačem prvenstvu, ali bodo presenetljivi Švedi prišli do petega naslova in zadnjega po letu 1999, ko so bili najboljši prav v Egiptu?Finale 27. mundiala v Egiptu se bo v osrednji dvorani v Kairu začel ob 17.30. Oči bodo uprte v danskega strelcain organizatorja švedske igre, ki sta glavna kandidata za naziv MVP.Pred tem je bila tekma med Francijo in Španijo. Slednja je osvojila bronasto kolajno in po zmagi na lanskem EP obogatila zbirko. Bilo je 35:29 (16:13),je dosegel osem golov za zmagovalce.Slovenija se je od SP poslovila z devetim mestom. Nov izziv jo čaka med 12. in 14. marcem v Berlinu, ko bo nastopilia na kvalifikacijskem turnirju za nastop na letošnjih poletnih olimpijskih igrah v Tokiu. Tekmeci bodo Švedi, Nemci in Alžirci.Rokometaši s Pirenejskega polotoka so bili v malem finalu boljši od šestkratnih svetovnih prvakov iz Francije. Po današnji zmagi so osvojili svojo četrto kolajno na svetovnih prvenstvih, v Tuniziji 2005 in Španiji 2013 so bili zlati, na Švedskem 2011 pa bronasti. V dvoboju rokometnih titanov so imeli Španci vse niti igre v svojih rokah. Začeli so silovito in povedli s 4:0, v nadaljevanju pa tekmece vseskozi imeli pod nadzorom.V prvi polovici tekme so si štirikrat priigrali pet golov prednosti (7:2, 11:6, 12:7 in 13:8). V začetku drugega polčasa so malenkostno popustili, a nato znova zaigrali sijajno, po vodstvu z 32:25 pa je bilo docela jasno, da bo zmaga odšla v Španijo.V španski izbrani vrsti sta bila na današnji tekmi za bronasto kolajno najbolj učinkovita brata Alex in. Prvi je dosegel osem, drugi, ki je pred leti igral za Celje Pivovarno Laško, pa šest zadetkov.je za francosko reprezentanco dosegel sedem golov.