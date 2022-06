V Kölnu za prestižno evropsko rokometno lovoriko

Na elitnem evropskem klubskem dogodku se bosta v sobotnem prvem polfinalu ob 15.15 pomerila madžarski Veszprem in poljske Kielce, ob 18. uri pa sledi obračun med nemškim Kielom in branilko naslova iz Barcelone. V Kölnu bo nastopilo pet slovenskih rokometašev. Blaž Janc in Domen Makuc sta člana Barcelone, Gašper Marguč in Blaž Blagotinšek Veszprema, Miha Zarabec pa Kiela.

Na dosedanjih turnirjih četverice v Kölnu sta Kiel in Barcelona po trikrat zmagala, skopski Vardar iz Severne Makedonije dvakrat, po eno zmago pa imajo nemška HSV in Flensburg-Handewitt, Kielce in francoski Montpellier.

V nekdanjem pokalu državnih prvakov oziroma ligi prvakov je razred zase katalonska zasedba z desetimi zmagoslavji. Na drugem mestu je nemški Gummersbach s petimi naslovi, v sezoni 2003/04 so v elitnem klubskem tekmovanju na stari celini slavili tudi rokometaši Celja Pivovarne Laško.