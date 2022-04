V Ljubljani dočakala navijače in tudi županov obisk

V nadaljevanju preberite tudi:

V prejšnji sezoni so v Ljubljani zaradi covida-19 tribune samevale, vratarji pa se napajajo z vibracijami s tribun, kar se je potrdilo pred tednom, ko je bil Tivoli obarvan v modro. »Krasno vzdušje so pripravili naši navijači in užitek je bilo igrati. Sedem golov je visoka prednost, toda v ženskem rokometu se to lahko hitro obrne, zato se na Madžarskem ne bomo branili, temveč igrali na zmago. Tudi Ferencvaros ima strastne navijače, to ga bo nosilo in mudilo se mu bo, mi pa moramo biti potrpežljivi in zbrani od prve minute,« recept za uspeh pozna 28-letna čuvajka mreže Jovana Risović, ki bo jutri s Krimom Mercatorjem (16.00) gostovala na Madžarskem v povratni tekmi osmine finala lige prvakinj. Kaj je povedala Srbkinja o trenerki Branki Jovanović, kako se veseli jesenskega eura v Sloveniji in kakšni so njeni načrti za naprej ...