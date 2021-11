V Novigradu poraz Slovencev

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na današnji pripravljalni tekmi v okviru tedna Evropske rokometne zveze (EHF) v Novigradu izgubila proti Hrvaški z 31:34 (16:18).

Izbranci švedskega strokovnjaka na slovenski klopi Ljubomirja Vranješa se bodo po tej enotedenski akciji, sploh prvi po šestmesečnem reprezentančnem premoru, znova zbrali konec decembra, ko bodo začeli sklepne priprave za evropsko prvenstvo, ki bo med 13. in 30. januarjem prihodnje leto na Madžarskem in Slovaškem.

Slovenija bo na svojem 13. zaključnem turnirju stare celine igrala v skupini A, v Debrecenu pa jo najprej čakajo dvoboji proti Severni Makedoniji, Danski in Črni gori.

Večji del prvega polčasa so bili v prednosti Hrvati, a Vranješevi varovanci so bili vselej zelo blizu in nikoli niso zaostajali za več kot dva gola.

Slovenci, ki so veliki odmor odšli s primanjkljajem dveh golov (16:18), so slabo odprli drugo polovico tekme. V 34. minuti so prvič na dvoboju zaostali za štiri gole (16:20), a so zelo hitro strnili svoje vrste. Po dveh golih Blaža Blagotinška in enega Tilna Kodrina so štiri minute kasneje povsem zadihali za ovratnik gostiteljem današnje tekme (20:21).

Nato so se v njihovi igri prikradle manjše napake, po zaostanku 20:23 v 40. minuti pa je Vranješ zahteval minuto odmora. Po njej so zaigrali veliko bolje, s pridom so izkoristili igralca več na igrišču in se z goloma Gašperja Marguča in Domna Makuca znova približali Hrvatom na 22:23.

V prelomnih trenutkih dvoboja so bili bol zbrani Hrvati, ki so v 51. minuti - po izključitvi Marguča – Slovencem ušli na pet golov (25:30). Po Vranješevi minuti odmora se razmerje na igrišču ni spremenilo, njegovi varovanci so se približali na 27:30, po izključitvi Vida Levca pa so znova padli v igri. V 56. minuti so zaostali za šest golov (27:33) in jasno je bilo, da bo zmaga ostala na Hrvaškem.

V slovenski reprezentanci je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Jure Dolenec s šestimi goli, Domen Makuc in Blaž Blagotinšek sta dosegla po pet zadetkov.