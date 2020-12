Velenjčani suvereni na Finskem

Riihimäki Cocks : Gorenje Velenje 27:32 (13:18) Cocks Areena, brez gledalcev, sodnika: Licis in Sondor (oba Latvija).

Cocks: Đekić 8 (2), Mijatović, Tamminen 1 (1), Lukjančuk 1, Zupanjac 1, Syrjälä, Mošić 5, Nenita 7, Arcieri 1, Vainionpää 1, Morkunas, Citov, Samardžić 1, Semenov 1, Kaukoranta, Šicko; Gorenje: Taletović, Haseljić 4, Tajnik 4 (2), Pajt 4, Panjtar 4, Starc, Miklavčič 1, Drobež, Komar, Lončar 1, Sokolič 5, Grmšek 3, Predović, M. Kavčič 2, A. Kavčič 7; sedemmetrovke: Cocks 3 (4), Gorenje 3 (2), izključitve: Cocks 6, Gorenje 4.

Velenjčani so bili uspešni na Finskem. FOTO: RK Gorenje

Trojica izstopala

Rokometaši velenjskega Gorenja so se uvrstili v osmino finala evropskega pokala. Na današnji povratni tekmi tretjega kroga so namreč v gosteh premagali finski Cocks z 32:27 (18:13).Velenjski rokometaši so po italijanski Sieni (skupni izid 61:44) zanesljivo izločili še finskega predstavnika Cocks iz Riihimäkija. Potem ko so na prvi tekmi v Velenju slavili s petimi goli razlike, so na Finskem že v prvem polčasu skupno prednost še povišali in brez težav prišli med 16 najboljših ekip v evropskem pokalu.Ose so si prvo višjo prednost priigrale sredi prvega polčasa, ko je po zadetkusemafor kazal plus štiri (9:5). Varovanciso prednost v drugi polovici prvega dela uspeli zadržati, na odmor pa so se odpravili z vodstvom 18:13.Nerešljiva uganka za rokometaše iz dežele tisočerih jezer je bila predvsem trojica,inki so zabili dve tretjini velenjskih zadetkov v prvih 30 minutah. Razmerje moči se v nadaljevanju ni bistveno spremenilo. Velenjčani so hitro povišali prednost na sedem golov, nato pa so domačim dovolili, da so se nekoliko približali. A ne zmaga na povratni tekmi ne tista v skupnem seštevku nista bili ogroženi. Razlika je tudi po 60 minutah ostala pet zadetkov.Ob zmagi je Aleks Kavčič dosegel sedem golov, še štirje igralci Gorenja pa so dosegli vsaj po štiri. Pri Fincih je osem zadetkov dosegel