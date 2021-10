Velenjčani v Španijo po prve točke

Po porazu proti močnemu Magdeburgu jim bo tokrat nasproti stala španska La Rioja. Dvoboj se bo v Logronu v tamkajšnji palači športov začel ob 20.45. Slovenski državni prvaki v tej sezoni nastopajo v drugem kakovostnem razredu evropskih klubskih tekmovanj pod okriljem Evropske rokometne zveze, potem ko Slovenija nima več mesta med elito v ligi prvakov. Gorenje je edini slovenski predstavnik v evropski ligi, potem ko sta v kvalifikacijah izpadla tako Celje Pivovarna Laško kot Trimo Trebnje.

Ose iz Velenja so pretekli teden začele nastope v skupini C in v domači Rdeči dvorani izgubile proti močnemu Magdeburgu s 27:31, potem ko so predvsem v drugem polčasu Nemci stopili na plin in si zagotovili prvi par točk. Magdeburg je sicer svetovni klubski prvak, do konca prvega polčasa pa so slovenski prvaki celo vodili z minimalno razliko. V prvem delu drugega polčasa so se gostje s hitrimi zadetki odlepili in naredili razliko, ki je Velenjčani niso mogli izničiti. Varovanci Zorana Jovičića bodo tako prvo točko ali dve lovili proti španski La Rioji iz Logrona. Slednja je v prvem krogu doživela visok poraz proti Sävehofu z 31:43, a proti Velenjčanom vseeno ostaja v vlogi favorita.

Trikrat tretji v prvenstvu

V zadnjih treh sezonah španske rokometne lige je La Rioja vselej osvojila tretje mesto. Lani sta bili v ligi uspešnejši neporažena Barcelona (dobila je vseh 34 tekem) ter Bidasoa iz Iruna. Sezono 2021/22 so varovanci Miguela Angela Velasca odprli s petimi zmagami in tremi porazi. Trenutno zasedajo četrto mesto, na tekmo s slovenskimi prvaki pa se podajajo po zmagi proti Cuenci (31:26). Največja nevarnost bo za Velenjčane pretila iz zunanjih položajev, kjer sta motorja ekipe levi zunanji, Brazilec Leonardo Dutra Ferreira, in organizator igre Agustin Casado Marcelo. Skupaj sta v domačem prvenstvu dosegla 79 golov.

Nekaj slabosti so doslej pokazali vratarji. V prvenstvu so doslej trije čuvaji mreže ubranili 24 odstotkov strelov, na prvi tekmi v evropski ligi pa sta Španec Jorge Perez Molina in Belorus Aljaksandr Markelau skupaj ubranila vsega šest od 49 poskusov švedskega Sävehofa, kar nakazuje na ne ravno čvrsto obrambo na šestmetrski črti. La Rioja bo vseeno čvrst nasprotnik, po letu in pol pa bo znova gostila tekmo skupinskega dela v evropskih tekmovanjih v svoji dvorani, ki lahko sprejme nekaj več kot 3000 privržencev rokometa.

Tudi Velenjčani so uspešno opravili generalko za drugi krog tekmovanja, potem ko so v domači Rdeči dvorani premagali Koper z 29:23. Čeprav domači rokometaši niso najbolje začeli tekme, so predvsem sredi prvega polčasa strnili vrste, hitro napravili odločilno razliko in dvoboj nato v drugem delu mirno pripeljali do konca.

»V Španijo se na gostovanje odpravljamo samozavestni. Na tekmah proti Magdeburgu in Kopru smo videli, da moramo popraviti določene segmente naše igre. Kljub temu se na nasprotnika dobro pripravljamo in verjamem, da nam lahko uspe osvojiti prve točke v evropski ligi,« je pred odhodom v Španijo za spletno stran Velenjčanov dejal Tilen Sokolič.