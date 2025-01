Veselin Vujović: Zorman je trener za Barco ali PSG; v Zagrebu kraja stoletja

V nadaljevanju preberite:

Teden dni je do začetka svetovnega prvenstva v rokometu. Slovenci bodo v Zagrebu eni od favoritov za polfinale. Doslej so na mundialih osvojili eno kolajno, na SP 2017 v Franciji. Takrat jih je vodil Veselin Vujović. Od štirih tujcev na slovenski klopi (tudi Ljubomir Vranješ, Zvonimir Serdarušić in Kasim Kamenica) je imel Črnogorec daleč najdaljši mandat, trajal je štiri leta in pol. Zdaj vodi reprezentanco Katarja, ki se bo danes ob 18. uri v Kopru na pripravljalni tekmi pomerila s Slovenijo. Ta ima še vedno posebno mesto pri Vujotu, ki bo 19. t. m. dopolnil 64 let.

