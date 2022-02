Visok poraz Velenjčanov

Rokometaši Gorenja so na tekmi 7. kola evropske lige v gosteh s 24:34 (12:20) klonili pred igralci Magdeburga. Odločitev o zmagovalcu je padla že v prvem polčasu, v katerem so Nemci ušli za osem golov.

Velenjčani so po skoraj dvomesečnem premoru zaradi evropskega prvenstva na Madžarskem in Slovaškem znova stopili na mednarodno sceno in doživeli še drugi zaporedni poraz proti rokometašem iz Magdeburga, pri katerih od leta 2013 igra tudi nekdanji slovenski reprezentant Marko Bezjak. Po jesenskem porazu v Rdeči dvorani s 27:31 so bili danes v Getec Areni prekratki za deset zadetkov.

Izbranci Zorana Jovičića niso bili kos rokometašem iz Magdeburga, trenutno vodilnim v skupini C in glavnim kandidatom za končno zmago v drugem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini. Po osmih minutah je zaostanek Velenjčanov znašal že tri gole (3:6), v nadaljevanju pa prav tako niso imeli protiorožja za hitro igro nemških rokometašev.

V 17. minuti je njihov primanjkljaj znašal sedem golov (5:12), premikov na bolje ni bilo niti po Jovičićevi minuti odmora. Vodilna zasedba v bundesligi je bila še naprej za korak ali dva pred slovensko, ki je v končnici prvega polčasa zaostajala celo za devet golov (11:20).

Velenjska zasedba je v drugem polčasu preprečila polom, predvsem po zaslugi vratarja Aljaža Panjtarja, ki je zbral 13 obramb, Magdeburgu pa ni bila enakovredna. Največ je zaostala za 11 golov – v 52. minuti je bilo 20:31, v 60. minuti pa 23:34.

Gorenje bo naslednjo tekmo odigralo 22. februarja, ko bo gostilo španski Logrono. Po nepopolnem sedmem kolu so Velenjčani na predzadnjem mestu v skupini C. V dosedanjem delu so v skupinskem delu ugnali hrvaške Nexe Našice in igrali neodločeno proti francoskemu Paucu, proti Magdeburgu so dvakrat klonili, po enkrat pa še proti švedskemu Sävehofu, Logronu in Nexeju.

Na drugi današnji tekmi 7. kroga v skupini C so Nexe premagale Pauc s 33:29 (17:12).