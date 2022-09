Vlah in Gaberšek junaka sanjskega večera v Zlatorogu

V nadaljevanju preberite:

Navijači, ki so bili ves drugi polčas na nogah, so še dolgo častili mlade celjske viteze, ki so po zmagi proti Kielu zaplesali v krogu in se veselili, kot da so osvojili ligo prvakov. Po svoje so jo res. Večina v podzavesti ni bila prepričana, da se lahko meri z največjimi. To sicer ne velja za kapetana Aleksa Vlaha. »Ves čas sem verjel, da bomo zmagali, ponoči sem o tem sanjal, tudi popoldanskega počitka nisem imel, ker sem samo čakal, da gremo v boj,« je povedal Vlah. Preden je šel na doping, je upal, da bo Toskić junakom dovolil popiti pivo, saj jih že v nedeljo čaka derbi v Gorenju ...