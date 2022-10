Vlah: Nismo imeli jajc; Marguč: Zlomili smo se; Toskić: Lahko se slečem

V nadaljevanju preberite:

Na prvih treh tekmah EHF lige prvakov od rokometašev Celja Pivovarne Laško nihče ni ničesar pričakoval in vselej so se izkazali, še posebej z zmago proti Kielu. Ko so prvič začutili, da morajo nekaj storiti, jim je že blag pritisk zašibil kolena in zatresel roke. V Zlatorogu so brez resnega odpora morali priznati premoč Nantesu in doživeli prvo razočaranje v sezoni. Po izjavah sodeč, veliko večje od pričakovanega. Kaj so po porazu s 24:35 povedali trener Alem Toskić, najboljši strelec Aleks Vlah in otrok celjske šole Gal Marguč ...