Vlah, Zarabec in Ferlin preprečili glavobol; Utrujeni Zorman: Moramo boljše

V nadaljevanju preberite:

Težave so pričakovali slovenski rokometaši na prvi tekmi 16. evropskega prvenstva in jih tudi imeli. Ferski otoki so bili v Berlinu dostojni tekmeci in so dolgo ogrožali zmago reprezentance Uroša Zormana. Na začetku drugega polčasa so novinci na velikem tekmovanju vodili s 17:15 in imeli napad za plus 3, a Slovenci so ohranili mirne glave, unovčili izkušnje in kakovost ter po 32:29 vpisali prvi točki. Če bodo jutri ugnali tudi Poljsko, bodo že pred ponedeljkovim derbijem skupine D z Norveško potrdili napredovanje v glavni del v Hamburgu.

Kdo so bili najboljši igralci, kaj so povedali Aleks Vlah, Miha Zarabec, Klemen Ferlin, Jure Dolenec in Zorman? Kakšno je bilo vzdušje v Mercedes-Benz Areni ...