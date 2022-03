Vojnovićeva slovenska junakinja v Celju

Oslabljene slovenske rokometašice so v tretjem kolu pokala EHF le prišle do prve zmage. Po dveh porazih proti Norveški so v celjski dvorani Zlatorog premagale Severno Makedonijo z 29:28 (15:14). Ekipi se bosta ponovno srečali v nedeljo v Skopju.

Ekipa selektorja Dragana Adžića, ki ni mogel računati na Tjašo Stanko, Elizabeth Omoregie, Branko Zec, Aljo Varagić, Nino Žabjek in Barbaro Lazović, se je za uspeh proti borbenim Makedonkam morala potruditi bolj, kot je pričakovala. Gostje so v drugem polčasu celo vodile s 23:22, ampak zadnjo besedo so imele Slovenke, pri katerih je Maja Vojnović ubranila zadnjo sedemmetrovko.

Dragan Adžić je pogrešal veliko igralk. FOTO: Pau Barrena/AFP

Slovenija, Severna Makedonija in Črna gora bodo novembra gostile evropsko prvenstvo.