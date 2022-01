Vranješ in njegovi aduti odštevajo zadnje ure do štarta v Debrecenu

Slovenska moška rokometna reprezentanca bo v četrtek ob 18.00 v Debrecenu začela nastop na evropskem prvenstvu. Njen tekmec bo Severna Makedonija, za katero v slovenskem taboru, kjer še čakajo na zadnje rezultate testiranja za covid-19, pravijo, da je napredovala. Kljub temu imajo Slovenci veliko željo po dobrem začetku EP.

»Veselimo se tekme, vemo, da bo težka. V zadnjem letu so Makedonci napredovali, tako da bomo morali biti dobro pripravljeni. V obrambi so močni, imajo dobrega vratarja, v napadu pa imajo Kirila Lazarova, enega najnevarnejših in najstarejših igralcev na EP. Poznamo pa tudi nekaj šibkejših točk Makedoncev, ki jih bomo poskusili izkoristiti,« je v uvodu spletne novinarske konference dejal selektor Slovenije Ljubomir Vranješ.

Zarabec: Makedonci so napredovali na vseh ravneh

Še podrobneje se je četrtkovega tekmeca lotil Miha Zarabec. »Zagotovo so spremenili igro v prehodu, veliko več tečejo, so hitrejši, ampak imajo še vedno težavo, da morajo menjati kar nekaj igralcev v prehodih iz obrambe v napad in obratno. To moramo mi z našim ritmom izkoristiti. Vsekakor pa so napredovali v vseh segmentih igre. A po drugi strani imamo mi zagotovo kakovost, ki jo moramo jutri dokazati. Res moramo dati vse od sebe in dobro odpreti prvenstvo,« je dejal Zarabec.

Slednji tako kot vsi v reprezentanci čaka na rezultate današnjega PCR-testiranja, za katerega upajo, da ne bo pomenil dodatnih težav. Kot je znano, je bil na torkovem testu pozitiven vratar Aljaž Panjtar, tako da sta Vranješu med vratnicama za zdaj ostala le Urh Kastelic in novinec na tovrstnih tekmovanjih Jože Baznik. »Zaenkrat ni treme, malo je pritiska, ampak je ta pozitiven. Super je biti s tako ekipo na takem tekmovanju,« je dejal Baznik, ki se mora skupaj s Kastelicem še posebej čuvati.

Slovenci bodo v Debrecenu vadili za prve tri tekme turnirja. FOTO: Tadej Regent

»Zdaj imamo na voljo le dva vratarja. Seveda ne bi bilo dobro, če bi se eden od njiju poškodoval ali okužil. Imeli smo šest vratarjev, zdaj sta ostala dva. Klemen Ferlin je poškodovan, Urban Lesjak, Panjtar in Miljan Vujović so pozitivni. Tako nimamo veliko možnosti glede tega,« je dejal Vranješ, ki bo končni seznam igralcev za tekmo določil »v zadnjem trenutku, 1:15 ure pred tekmo« - po jutranjem treningu.

Tekme turnirja bodo prenašali v 114 državah

Na njem bo skoraj zagotovo Borut Mačkovšek: »Mislim, da moramo iti iz tekme v tekmo, se na vsakega tekmeca posebej in podrobno pripraviti. Mislim, da imamo kakovost, da premagamo vsakogar.«

Kot so dodali v slovenskem taboru, imajo kakovost tudi tekmeci, pri katerih je igralec in selektor izkušeni 41-letni Lazarov, a imajo tudi oni precej težav z okužbami v ekipi, danes so jih imeli pet. Pravila velevajo, da se rokometaš po pozitivnem testu aktivnostim reprezentance lahko znova pridruži po najmanj petih dneh karantene in dveh negativnih rezultatih testov PCR.

Po četrtkovi tekmi Slovenijo v skupini A v soboto čaka Danska, v ponedeljek pa še Črna gora. Glavni cilj Slovenije je napredovanje na turnirju, ki si ga bo po podatkih Evropske rokometne zveze moč ogledati v 114 državah, torej ne le v Evropi, ampak tudi v Aziji, Severni Ameriki, Južni Ameriki in Oceaniji.