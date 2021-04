Vranješ ne bo več sodeloval z Zormanom, izbral si je novega pomočnika

Slovenska moška rokometna reprezentanca bo konec meseca začela lov na vozovnico za januarsko evropsko prvenstvo na Madžarskem in Slovaškem. Po sporazumni prekinitvi sodelovanja z Urošem Zormanom je selektor Ljubomir Vranješ – kot so sporočili z Rokometne zveze Slovenije (RZS) – izbral novega pomočnika. Njegova desna roka bo poslej Gregor Cvijić.



»Po kvalifikacijskem turnirju v Berlinu sva se z Zormanom obojestransko strinjala, da vsak ubere svojo pot. Urošu se najlepše zahvaljujem za prispevek k delovanju reprezentance pod mojim vodstvom. V zadnjem obdobju sem opravil več pogovorov s slovenskimi trenerji. Na koncu sem se odločil, da k sodelovanju povabim Cvijića, ki je na povabilo tudi pristal. Konec meseca in v prvih dneh maja so pred nami tri odločilne tekme za nastop na evropskem prvenstvu, na katerih moramo potrditi našo vozovnico za turnir na Madžarskem in Slovaškem, obenem pa si želimo z dobrim rezultatom omogočiti tudi čim boljši položaj pred poznejšim žrebom,« je pojasnil Vranješ.



Cvijić je nekdanji slovenski reprezentant, ki je naše barve branil tudi na poletnih olimpijskih igrah leta 2000 v Sydneyju. Zdaj 49-letni trener je novembra prevzel vodenje kluba Riko Ribnica. Pred tem je deloval pri velenjskem Gorenju, na Slovanu, v Škofji Loki in Škofljici, v tujini pa je vodil Borovlje (Avstrija) in sarajevsko Bosno (BiH). Nekaj časa je bil tudi pomočnik trenerja pri Krimu Mercatorju. V delo strokovnega štaba bosta v prihodnosti vključena tudi dr. Marko Šibila (kot predsednik strokovnega odbora) in Klemen Luzar iz Celja Pivovarne Laško.







