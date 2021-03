Vranješ razkril seznam borcev za Tokio

Ljubomir Vranješ dobro pozna tekmece. FOTO: Toli Lombar

Natek v strokovnem štabu

Jure Natek je okrepil strokovni štab slovenske reprezentance. FOTO: Igor Zaplatil

Selektor slovenske rokometne reprezentanceje predstavil seznam 19 igralcev, na katere bo računal na marčevski akciji, v kateri se bodo Slovenci v torek, 9. marca, v kvalifikacijah za EP pomerili v Celju s Poljsko, zatem pa odpotovali v Berlin, kjer bodo med 12. in 14. marcem tri kvalifikacijske tekme za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu. Tekmeci bodo Alžirija, Nemčija in Švedska.Selektor ni veliko spreminjal zasedbe, ki je nastopila na nedavnem svetovnem prvenstvu v Egiptu. Reprezentanci sta se priključilaiz Trima iniz Veszprema. V vratih bostain. Ni painKlemen Ferlin (Erlangen), Urban Lesjak (Hannover);Tilen Kodrin (Celje PL), Darko Cingesar (Trimo);Borut Mačkovšek, Nik Henigman (oba Pick Szeged), Gregor Potočnik (Trimo);Dean Bombač (Pick Szeged), Miha Zarabec (Kiel), Staš Skube (Meškov Brest), Rok Ovniček (Nantes);Jure Dolenec (Barcelona), Nejc Cehte (Hannover);Blaž Janc (Barcelona, Dragan Gajić (Limoges), Gašper Marguč (Veszprem);Blaž Blagotinšek (Veszprem), Matej Gaber (Pick Szeged), Matic Suholežnik (Benfica).Reprezentanca se bo zbrala v nedeljo v Zrečah in imela prvi trening v polni postavi šele v ponedeljek, ko bosta prišla igralca Barcelonein, saj bosta v nedeljo še igrala španski pokalni turnir v Barceloni. Strokovni štab je okrepil nekdanji reprezentantSlovenci imajo v kvalifikacijah za EP 2022 (Madžarska, Slovaška) po dveh tekmah z Nizozemsko tri točke. V skupini je še Turčija. Bolj pomembne bodo tekme v Berlinu, kjer si bodo Slovenci želeli priigrati četrti olimpijski nastop po Sydneyju 2000, Atenah 2004 in Riu de Janeiru 2016.