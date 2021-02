Vrh zveze podprl Ljubomirja Vranješa

Predsedstvo Rokometne zveze Slovenije je po svetovnem prvenstvu v Egiptu, kjer moška reprezentanca ni izpolnila svojih tekmovalnih ciljev, izrazilo podporo elitni izbrani vrsti in selektorju Ljubomirju Vranješu, ki bo v prihodnje tudi veliko bolj vpet v delo v Sloveniji. »Vesel sem, da bo Vranješ v prihodnje intenzivno sodeloval s klubi in z našimi strokovnjaki, kar je bilo v minulem letu zaradi njegovega dela na klubskem področju v Kristianstadu in predvsem pandemije novega koronavirusa skorajda onemogočeno,« je poudaril Franjo Bobinac, predsednik RZS. Slovenija se bo že v začetku marca v kvalifikacijah za EP 2022 pomerila s Poljsko, med 12. in 14. marcem pa bo igrala na kvalifikacijskem olimpijskem turnirju z Nemčijo, s Švedsko in z Alžirijo. Na OI se bosta uvrstili najboljši dve moštvi turnirja.



»Slovenski rokometaši so v preteklosti boljše izide dosegali, ko niso bili v vlogi favoritov. Predsedstvo RZS zavoljo tega v Berlinu ne bo izvajalo nobenega tekmovalnega pritiska na igralce, čeravno si vsi želimo nastop v Tokiu,« je še dodal prvi mož zveze.

Švedski strokovnjak na slovenski klopi je po končanem svetovnem prvenstvu naredil podrobno analizo nastopov svojih varovancev v Egiptu. Vranješ je predvsem obžaloval, da po lanskem evropskem prvenstvu na Švedskem, Norveškem in v Avstriji, kjer so osvojili četrto mesto, niso odigrali nobene tekme ali opravili skupnega treninga. Prvo skupno akcijo so imeli v prvi polovici januarja, ko sta bili na sporedu kvalifikacijski tekmi z Nizozemci za EP 2022, po prepričljivi zmagi v deželi tulipanov s 34:23 so na povratni tekmi v Celju igrali neodločeno 27:27.



Po njegovem mnenju je bila slovenska igra v obrambi na dokaj visoki ravni, predvsem po porazu z Rusijo. Največje vrzeli so bile v napadu, predvsem problematična je bila leva stran, odločno premalo je bilo nasprotnih (pol)protinapadov, slovenski rokometaši so slabo izkoristili svoje prednosti v hitrosti in kreativnosti.



Vranješ je še dodal, da bo bržkone že prihodnji teden prišel v Slovenijo ter si ogledal pet tekem državnega prvenstva in opravil številne pogovore s svojimi kolegi.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: