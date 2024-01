Danski legionar Aleks Vlah je razkril, kako je mogoče premagati silne Dance

V nadaljevanju preberite:

Še vedno obstaja teorija, da bodo slovenski rokometaši 16. evropsko prvenstvo končali v Kölnu, a veliko bolj verjetno bodo danes v Hamburgu odigrali zadnjo tekmo. Tudi če bo ta revijalnega značaja, želijo proti glavnim favoritom za zlato iz Danske ponuditi vsaj dober odpor in tako z dvignjenimi glavami reči slovo Nemčiji ter s pozitivnimi občutki čakati na verjetne marčevske kvalifikacije za OI v Parizu.

V Lanxess Areni v Kölnu bodo konec tedna boji za kolajne, v katerih Slovenije tokrat ne bo, še vedno pa si lahko priigra tekmo za 5. mesto, a le v primeru, da bo danes osvojila več točk, kot jih bo pred tem Portugalska proti Nizozemski. Zdi se malo verjetno, ampak ...

Kaj so pred tekmo, ki se bo začela ob 18. uri, povedali selektor Uroš Zorman, Gašper Marguč in Aleks Vlah? Kako je z vrnitvijo Blaža Blagotinška in kdo je po novem vprašljiv za nastop? Kaj je za Delo povedal danski veteran Hans Lindberg, kaj si misli o Zormanu, dolgoletnem tekmecu?