Mačkovšek in Bombač nočeta slišati zbadljivk; Zorman: Spet korakamo po hotelu

Zadnje dejanje nemške pravljice z delovnim naslovom Novo vstajenje je pred slovenskimi rokometaši. V znameniti Lanxess Areni v Kölnu se bodo jutri ob 15. uri z Madžari pomerili za peto mesto na 16. evropskem prvenstvu. Sledili bosta polfinalni tekmi Francija – Švedska (reprezentanci se bosta v polfinalu velikih tekmovanj srečali že četrtič zapored) in Danska – Nemčija.

Slovenci so prvič, odkar so 9. t. m. odpotovali v Berlin, imeli tri proste dni. Včeraj so z vlakom pripotovali iz Hamburga, kjer so proslavili zmago proti svetovnim prvakom iz Danske, v Köln in se nastanili v hotelu NM Collection Mediapark, dober kilometer od znamenite Stolnice svetega Petra (Kölner Dom).

Kaj so povedali Borut Mačkovšek, Blaž Blagotinšek, Staš Slatinek Jovičić in selektor Uroš Zorman?